फिर क्यों सुलग उठा नेपाल: कई शहरों में सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी-पथराव; अब तक 3 की मौत

हिंदू श्रद्धालु कोशी बराज से पवित्र जल लेकर सुनसरी के कप्तानगंज की ओर जा रहे थे। रास्ते में डीजे पर तेज संगीत बजाने और धार्मिक झंडों को लेकर दो समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते लाठी, डंडे, पत्थर चले लगे।

नेपाल के कोशी प्रांत और भारत की सीमा से सटे सुनसरी जिले में बोलबम की यात्रा के दौरान भड़की हिंसा ने विकराल रूप ले लिया है। हिंसा अब कई जिलों में फैल चुकी है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। 26 जुलाई को शुरू हुए इस विवाद के बाद भड़की हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। भारत की सीमा से लगे जिले के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद बृहस्पतिवार को भी लगातार चौथे दिन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी रहा।

इस बीच, दक्षिण-पूर्वी नेपाल के सिराहा जिले में भी ये हिंसा भड़क उठी है। वहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने भारत से सटे तीन ज़िलों जनकपुर, सिराहा और सप्तरी में भी कर्फ्यू लगा दिया है। पूर्वी नेपाल में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव बढ़ता जा रहा था। मृतक की पहचान सिराहा जिले के 19 वर्षीय गणेश यादव के रूप में हुई है। पुलिस की गोलीबारी में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अशांति के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर घायल अवस्था में भी देखा गया।

कई इलाकों में कर्फ्यू हालांकि, सुनसरी के सहायक मुख्य जिला अधिकारी पोषण लामिछाने ने कहा कि जिले में सुरक्षा स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने सोमवार को पहली बार कर्फ्यू लगाया था। बाद में इसका विस्तार करते हुए पूर्व-पश्चिम राजमार्ग समेत 10 इलाकों को इसके दायरे में शामिल कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के तहत आवाजाही, एकत्र होने, प्रदर्शन करने, जनसभा करने और धरने देने जैसी लोगों की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न संवेदनशील इलाकों और सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

डीजे और धार्मिक झंडे पर विवाद मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सावन के महीने में हिंदू श्रद्धालु कोशी बराज से पवित्र जल लेकर सुनसरी के कप्तानगंज की ओर जा रहे थे। रास्ते में डीजे पर तेज संगीत बजाने और धार्मिक झंडों को लेकर दो समुदायों के बीच बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते लाठी, डंडे, पत्थर चले लगे। इससे वहां हिंसा भड़क उठी। इस पथराव में 8 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले आंसु गैस छोड़े फिर फायरिंग की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इससे हिंसा और भड़क गई। कोशी इलाकें में उपद्रवियों ने करीब तीन दर्जन दुकानों में आग लगा दी। इसके बाद नेपाली सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा।

PM ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग दूसरी तरफ, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने देश में, विशेष रूप से सुनसरी जिले में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दो धार्मिक समुदायों के उत्सव के दौरान हुए विवाद के बाद आपस में भिड़े समूहों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और सुरक्षाकर्मियों सहित 12 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से इलाके में हिंसा, आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई हैं।

जनकपुर में भी तनाव यह हिंसा तब हुई जब रविवार रात सुनसरी जिले के देवानगंज ग्रामीण नगर पालिका (कप्टानगंज) में बोलबम की यात्रा के दौरान शुरू हुआ तनाव मधेस प्रांत में फैल गया, जिससे अशांति बढ़ी और संपत्ति को नुकसान पहुँचा। सिराहा के गोलबाज़ार में, प्रदर्शनकारियों ने सार्वजनिक जगह पर खड़ी 11 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी है। इस घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गोलबाज़ार में कर्फ्यू लगा दिया। इस बीच, मधेस प्रांत की राजधानी जनकपुर में भी तनाव बढ़ गया है। ज़िला प्रशासन कार्यालय ने और हिंसा को रोकने के लिए जनकपुर और आसपास के कई नगरपालिका क्षेत्रों में दोपहर 3:30 बजे (स्थानीय समय) से कर्फ्यू लागू कर दिया।