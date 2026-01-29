Hindustan Hindi News
After US Saudi Arabia gave big jolt tightens job rules, expats can no longer work in four professions pre verification
US के बाद इस मुस्लिम देश ने दिया झटका, 4 तरह के जॉब पर पाबंदी; भारतीयों का प्री-वेरिफिकेशन जरूरी

US के बाद इस मुस्लिम देश ने दिया झटका, 4 तरह के जॉब पर पाबंदी; भारतीयों का प्री-वेरिफिकेशन जरूरी

संक्षेप:

सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव पदों के मामले में कहा गया है कि इस पद पर अब सऊदी कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी अनिवार्य होगी। इसके अलावा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पदों पर कम से कम 60 प्रतिशत सऊदी नागरिकों की नियुक्ति करनी होगी।

Jan 29, 2026 05:40 pm IST
वीजा और जॉब के मामले में अमेरिका द्वारा विदेशियों को झटका देने के बाद अब सऊदी अरब ने भी अपनी विज़न 2030 (Vision 2030) योजना के तहत नौकरी और वर्क वीज़ा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय नागरिकों (Saudization) को प्राथमिकता देना और वर्कफोर्स की क्वालिटी बढ़ाना है। सऊदी सरकार के नए सख़्त नियमों के मुताबिक, चार प्रमुख पेशों को अब केवल सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिया गया है।

सरकार के श्रम पोर्टल ‘क़िवा (Qiwa)’ के जरिए इन नियमों को लागू कर दिया गया है। इसके बाद इन पदों पर प्रवासियों की नियुक्ति या उनके पदनाम में बदलाव अब संभव नहीं होगा। अब जनरल मैनेजर, सेल्स प्रतिनिधि, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और प्रोक्योरमेंट मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पद केवल सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। यानी, इन चार पदों पर अब विदेशी प्रवासियों की एंट्री बंद हो गई है। नए नियमों के मुताबिक, जो प्रवासी पहले जनरल मैनेजर पदों पर कार्यरत थे, उन्हें सख्त शर्तों के साथ ‘सीईओ’ या ‘चेयरमैन’ जैसे वैकल्पिक पदनाम अपनाने की सलाह दी गई है।

सेल्स रिप्रेज़ेंटेटिव पदों के मामले में कहा गया है कि इस पद पर अब सऊदी कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी अनिवार्य होगी। इसके अलावा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पदों पर कम से कम 60 प्रतिशत सऊदी नागरिकों की नियुक्ति करनी होगी। सप्लाई चेन पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रोक्योरमेंट मैनेजर का पद भी सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित किया गया है।

न्यूनतम वेतन की भी शर्त

नए नियमों के तहत, सेल्स और मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले सऊदी कर्मचारियों को कम से कम 5,500 सऊदी रियाल प्रति माह वेतन देना होगा। वहीं तकनीकी और इंजीनियरिंग पदों के लिए यह राशि 8,000 रियाल प्रति माह तय की गई है। नियमों के कहा गया है कि अगर कंपनियाँ इन शर्तों को पूरा नहीं करतीं हैं तो कर्मचारियों को स्थानीयकरण कोटे में नहीं गिना जाएगा।

प्रवासियों पर क्या असर पड़ेगा?

इन बदलावों का सीधा असर प्रवासी कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब कुछ पदों पर प्रवासियों के लिए नया वर्क वीज़ा जारी नहीं होगा। नौकरी मिलने के बाद भी पदनाम बदलना संभव नहीं होगा। इसके अलावा तय सीमा पूरी होने के बाद किसी भी कंपनी को और प्रवासी रखने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार ने कंपनियों को तीन महीने की मोहलत दी है ताकि वे नए नियमों के अनुरूप अपनी नियुक्तियाँ सुधार सकें।

Saudi Arabia tightens job rules

भारतीयों के लिए अनिवार्य योग्यता सत्यापन

जनवरी 2025 से लागू नए नियमों के तहत, सऊदी अरब जाने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए अपनी शैक्षणिक और पेशेवर डिग्रियों का पहले सत्यापन (Pre-verification) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सऊदी श्रम मंत्री अहमद अल-रजही के अनुसार, यह फैसला केवल नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि सऊदी नागरिकों को नेतृत्व और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में लाने के लिए किया गया है। सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र की कमान धीरे-धीरे देश के युवाओं के हाथों में जाए और विदेशी निर्भरता कम हो। यह फैसला साफ़ संकेत देता है कि आने वाले समय में सऊदी अरब में प्रवासियों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं, खासकर प्रशासनिक और प्रबंधकीय पदों पर। वहीं, सऊदी युवाओं के लिए यह बदलाव नई संभावनाओं के दरवाज़े खोल सकता है।

भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
