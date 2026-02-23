Hindustan Hindi News
अमेरिका में मंगलवार से टैरिफ पर ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 दिन बाद 'ट्रंप' वसूली पूरी तरह बंद

Feb 23, 2026 07:35 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने सोमवार को अपने कार्गो सिस्टम मैसेजिंग सर्विस पर शिपर्स को सूचित किया कि वह मंगलवार को पूर्वी मानक समय के अनुसार रात 12:01 बजे से आईईईपीए के तहत लगाए गए सभी टैरिफ कोड को निष्क्रिय कर देगी और इनकी वसूली रोक देगी।

20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। इस फैसले ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को पूरी तरह अवैध करार दिया। अब अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंसी ने सोमवार को अपने कार्गो सिस्टम मैसेजिंग सर्विस पर शिपर्स को सूचित किया कि वह मंगलवार को पूर्वी मानक समय के अनुसार रात 12:01 बजे (0501 जीएमटी) से आईईईपीए के तहत लगाए गए सभी टैरिफ कोड को निष्क्रिय कर देगी और इनकी वसूली रोक देगी।

सीबीपी ने स्पष्ट नहीं किया कि फैसले के बाद भी बंदरगाहों पर टैरिफ क्यों वसूलते रहे, और संदेश में आयातकों के लिए संभावित रिफंड (धनवापसी) की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि, विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2025 में इन टैरिफ से जमा हुए 175 अरब डॉलर से अधिक राजस्व पर रिफंड की संभावना है, क्योंकि पेन-व्हार्टन बजट मॉडल के अनुसार ये टैरिफ प्रतिदिन 500 मिलियन डॉलर से अधिक का सकल राजस्व उत्पन्न कर रहे थे।

संदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस रोक का ट्रंप द्वारा लगाए गए अन्य टैरिफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें धारा 232 राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और धारा 301 अनुचित व्यापार व्यवहार कानून के तहत लगाए गए टैरिफ शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि वह आवश्यकतानुसार सीएसएमएस संदेशों के माध्यम से व्यापार समुदाय को अतिरिक्त मार्गदर्शन प्रदान करेगी। दरअसल, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया में एक अलग कानूनी प्रावधान (धारा 122, ट्रेड एक्ट 1974) के तहत नया 15% वैश्विक टैरिफ लगाया, जो मंगलवार से प्रभावी होगा, हालांकि यह अधिकतम 150 दिनों तक सीमित हो सकता है।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'बेहद निराशाजनक' बताया था और कहा था कि उनके पहले के टैरिफ के खिलाफ मतदान करने वाले न्यायाधीशों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत शुल्क 'समायोजन प्रक्रिया की शुरुआत' है और अदालत द्वारा रद्द किये गये टैरिफ के स्थान पर वैकल्पिक उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ (धारा 232) और व्यापार उपचार उपाय (धारा 301) पहले की तरह लागू रहेंगे। प्रशासन ने धारा 301 के तहत कथित 'अनुचित व्यापार प्रथाओं' को लेकर नई जांच भी शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप आगे और शुल्क लगाये जा सकते हैं।

इस दौरान ट्रंप ने अपने पहले के टैरिफ उपायों को अमेरिकी राजस्व बढ़ाने और शेयर बाजार को समर्थन देने वाला बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत ने विदेशी हितों का पक्ष लिया है। उन्होंने पुष्टि की कि भारत सहित विभिन्न देशों के साथ हुए हालिया द्विपक्षीय समझौते और पारस्परिक टैरिफ समायोजन नई कानूनी व्यवस्था के तहत जारी रहेंगे।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

