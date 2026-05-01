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कर्ज वसूली के बाद यूएई ने पाकिस्तान को दे दिया एक और झटका, 15 कर्मचारियों को निकाला

May 01, 2026 11:49 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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यूएई ने पाकिस्तान को एक नया झटका दिया है। 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांगने के बाद यूएई ने एतिहाद एयरलाइन्स में काम करने वाले 15 कर्मचारियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखा दियाहै। उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

कर्ज वसूली के बाद यूएई ने पाकिस्तान को दे दिया एक और झटका, 15 कर्मचारियों को निकाला

ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम के लिए मध्यस्थता कर अपनी धाक जमाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को यूएई झटका पर झटका दे रहा है। पहले यूएई ने पाकिस्तान से अपना 3 अरब डॉलर का कर्ज वापस करने को कहा और अब एतिहाद एयरलाइन्स ने बिना नोटिस ही पाकिस्तान के 15 कर्मचारियों को निकाल दिया है। इसके लिए एयरलाइन्स ने औपचारिक प्रक्रिया भी नहीं अपनाई। इन कर्मचारियों को सीधा इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया गया और कहा गया कि 48 घंटे के अंदर आप देश छोड़ दें।

सीएनएन न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक एतिहाद एयरलाइन्स ने इन कर्मचारियों को निकलाने के लिए बेहद जल्दबाजी की। एचआर ने कोई नोटिस भी नहीं जारी किया और सीधा देश छोडऩे का आदेश दे दिया गया। इसके बाद यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों में भी डर समा गया है। निकाले गए 15 कर्मचारियों में कुछ लोग काफी वरिष्ठ हैं। इनमें से एक 20 साल से एतिहाद के साथ काम कर रहा था। अब इन कर्मचारियों के सामने 2 दिन के अंदर परिवार सहित देश छोड़ने का दबाव है।

क्या बोला एतिहाद?

इस मामले को लेकर एतिहाद एयरलाइन्स की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया है। हालांकि एयरलाइन्स में छंटनी बहुत आम बात है। जानकारों का कहना है कि छँटनी होना और इस तरह से देश छोडने का आदेश देना दोनों अलग-अलग बातें है। इससे यूएई और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को स्पष्ट देखा जा सकता है।

गौरतलब है कि पाकिस्तान और यूएई के संबंधों के बीच कुछ दिनों से खटास आ गई है। इसकी बड़ी वजह है कि दोनों के गुट अलग हैं। पाकिस्तान की करीबी तुर्की और सऊदी अरब से बढ़ी है। जबकि यूएई का रुख इजरायल की ओर रहता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूएई पाकिस्तान को झटका दे रहा है और अपना कर्ज भी वापस मांग रहा है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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