Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़After Pak Bangladesh will also roll out the red carpet for Zakir Naik was banned by Hasina
पाक के बाद अब बांग्लादेश भी जाकिर नाइक के लिए बिछाएगा रेड कार्पेट, शेख हसीना ने कर दिया था बैन

पाक के बाद अब बांग्लादेश भी जाकिर नाइक के लिए बिछाएगा रेड कार्पेट, शेख हसीना ने कर दिया था बैन

संक्षेप: पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने उसे 2016 में बैन कर दिया था। अब यूनुस की अगुआई वाली सरकार नाइक का स्वागत करेगी। 

Mon, 27 Oct 2025 11:50 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश अब भारत के भगोड़े और विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है। मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली अंतरिम सरकार जाकिर नाइक के एक महीने के दौरे को मंजूरी दे दी है। वह पहली बार बांग्लादेश की यात्रा पर जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जाकिर नाइक कि यात्रा के प्रबंधन के लिए अधिकारी लाग दिए गए हैं। वह 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेगा और इस दौरान कई जगहों पर उसके कार्यक्रम रखे गए हैं।

ढाका में 2016 में हुए होली आर्टिसन बेकरी आतंकी हमले के बाद तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने जाकिर नाइक और उसके टीवी चैनल पीस टीवी पर बैन लगा दिया था। बेकरी के अंदर आतंकियों ने 22 लोगों का कत्लेआम कर दिया था जिसमें से 17 विदेशी थे। यह ढाका का पॉश इलाका था और आसपास दूतावास हैं। आतंकियों में कई ऐसे भी थे जो कि संपन्न घरानों से ताल्लुक रखते थे।

ढाका में आतंकी हमले के बाद एक हमलावर ने बताया था कि वह यूट्यूब पर जाकिर नाइक को देखता है और उसके उपदेशों से काफी प्रभावित है। इसके बाद ही नाइक भारत से भाग निकला था। उसपर भारत में भी भड़काऊ भाषण देने और सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। एनआईए ने उसके खिलाफ यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था। बताया जाता है कि वह इस समय मलेशिया में है। भारत कई बार उसके प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुका है।

बीते साल पाकिस्तान ने भी जाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाया था। उसने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मुजम्मल इकबाल हाशमी से भी मुलाकात की थी। इसके अलावा अमेरिका द्वारा घोषित आतंकियों से मीटिंग की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में उसने हाशिम को गले से लगाया। इसके बाद उसने डेढ़ लाख लोगों को संबोधित किया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Zakir Naik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।