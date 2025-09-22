After Nepal Gen Z anger erupts in Philippine violent protests against corruption 95 police officers injured अब इस देश में फूटा Gen-Z का गुस्सा, भष्ट्राचार के खिलाफ प्रदर्शन में भारी हिंसा, 95 पुलिसकर्मी घायल, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़After Nepal Gen Z anger erupts in Philippine violent protests against corruption 95 police officers injured

फिलीपीनी चैनल ABS-CBN के अनुसार गृह विभाग ने सोमवार को बताया कि 21 सितंबर को मनीला में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में 95 पुलिस कर्मी घायल हो गए।इस दौरान 216 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

Pramod Praveen वार्ता, मनीलाMon, 22 Sep 2025 02:12 PM
पड़ोसी देश नेपाल के बाद अब फिलीपींस में हजारों युवाओं ने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं से जुड़े घोटाले को लेकर राजधानी मनीला में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिसकर्मियों से हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 95 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। रविवार को प्रदर्शन के दौरान 216 प्रदर्शनकारी युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को विरोध-प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जल्द हिंसा भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ अयाला ब्रिज, मेंडिओला और क्लारो एम. रेक्टो एवेन्यू सहित प्रमुख क्षेत्रों में झड़पें हो गयीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें की।

216 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, उनमें 89 नाबालिग

फिलीपीनी न्यूज चैनल एबीएस-सीबीएन के अनुसार गृह विभाग ने सोमवार को बताया कि 21 सितंबर को मनीला में आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पों में 95 पुलिस कर्मी घायल हो गये और 216 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किये गये लोगों में 127 युवा और 89 नाबालिग शामिल हैं। मनीला शहर के मेयर इस्को मोरेना ने बताया कि इनमें एक 12 साल का किशोर भी है।

अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पर हमला

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थरों, बोतलों और अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस पर हमला किया जिसमें 95 जवान घायल हो गये। राजधानी क्षेत्र पुलिस कार्यालय (एनसीआरपीओ) के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल एंथनी एबेरिन ने बताया कि हिरासत में लिये गए लोगों के साथ पूछताछ पर पता चला है कि कई युवा कथित तौर पर अन्य देशों की घटनाओं से प्रेरित थे और एक लोकप्रिय रैपर से भी प्रभावित थे।

