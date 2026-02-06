Hindustan Hindi News
MAGA के बाद SAVE अमेरिका; अब USA की चुनावी प्रक्रिया पलटने के मूड में ट्रंप

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की चुनावी प्रक्रिया को बदलने के लिए सेव अमेरिका एक्ट पेश किया है। उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों से इस एक्ट पर जल्दी से जल्दी मुहर लगाने की अपील करते हुए कहा कि अगर यह पास नहीं होता है, तो देश ही नहीं बचेगा।

Feb 06, 2026 07:50 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले एक साल से अपने हैरान कर देने वाले फैसलों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। गुरुवार को उन्होंने एक बार फिर से ऐसी ही एक बात करते हुए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया । उन्होंने दावा किया कि अमेरिका के चुनाव धांधली से भरे हुए हैं, यहां चुनावों की चोरी की जाती है, यह पूरी दुनिया के सामने मजाक बनकर रह गए हैं। गौरतलब है कि ट्रंप इससे पहले भी अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में रिपल्बिकन नेताओं से तथाकथित SAVE अमेरिका एक्ट का समर्थन करने की अपील की। ट्रंप का यह सेव अमेरिका एक्ट चुनावी सुधारों की वकालत करता है। ट्रंप के इस पोस्ट से पहले वाइट हाउस ने भी इसकी पुष्टि की। जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी (save) एक्ट को कांग्रेस की मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस विधेयक के तहत मतदाता पात्रता और पंजीकरण से जुड़े नियम और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे।

क्या ट्रंप का सेव अमेरिका?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन सांसदों से कांग्रेस में सेव अमेरिका एक्ट को पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने पर होने वाले बदलाव से पूरी चुनावी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। ट्रंप ने यहां सांसदों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, “या तो हम इसे ठीक करेंगे, या फिर हमारे पास कोई देश ही नहीं बचेगा।” दरअसल, यहां मुख्य रूप से ट्रंप ने जिन प्रस्तावों का जिक्र किया उनमें अनिवार्य वोटर आईडी, मतदाता पंजीकरण के लिए अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण, मेल इन बैलेट्स पर पाबंदी शामिल है।

वाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लैविट ने कहा कि यह विधेयक “सामान्य समझ पर आधारित नीतियों और प्रस्तावों” से बना है, जिनसे “देश के 89 प्रतिशत लोग सहमत हैं।” यह मांग ट्रंप के पहले के कार्यकारी कदमों के अनुरूप है। मार्च 2025 में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य चुनावी नियमों को सख्त करना था। इस आदेश में विदेशी नागरिकों द्वारा अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप पर रोक और मतदाताओं की नागरिकता की कड़ी जांच शामिल है।

विपक्ष क्या बोला?

ट्रंप के सेव एक्ट को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे ट्रंप की ओर से मध्यावधि चुनावों से पहले चुनाव प्रक्रिया को “राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित” करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने इसे कथित तौर पर भ्रष्ट राज्य स्तरीय चुनाव प्रक्रियाओं से निपटने के लिए जरूरी बताया और रिपब्लिकनों से कम से कम 15 (अस्पष्ट) क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को “अपने नियंत्रण में लेने” की अपील की।

हालांकि, डेमोक्रेट्स ने इसका कड़ा विरोध किया है। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक नेता और अल्पसंख्यक नेता चक शूमर ने पहले ही कहा था कि डेमोक्रेट्स “इससे जुड़े किसी भी विधेयक के खिलाफ वोट करेंगे।”

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

