होर्मुज के बाद बंद होने जा रहा एक और समुद्री रास्ता, आसमान छुएंगे पेट्रोल और गैस के दाम?
हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से बदला लेने के लिए बाब अल मंदेब जलडमरूमध्य को बंद करने और अरब की नाकेबंदी करने का ऐलान किया है। अगर ऐसा होता है तो 10 फीसदी फ्यूल की सप्लाई पर असर पड़ेगा।
अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी और होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया पहले से ही बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इसी बीच सऊदी अरब को टारगेट करने के लिए ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के संगठन अंसार अल्लाह ने एक और नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। हूती विद्रोहियों ने अरब की नाकेबंदी करने की घोषणा कर दी है। हूतियों का कहना है कि हाल ही में सना हवाई अड्डे पर सऊदी अरब की अगुआई में हमला किया गया था। उसी के विरोध में यह कमद उठाया गया है।
होर्मुज के बाद सबसे अहम रास्ता है बाब-अल-मंदेब
लाल सागर का बाब-अल-मंदेब, होर्मुज के बाद फ्यूल सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर यह रास्ता भी बाधित हो जाता है तो दुनियाभर में खलबली मच जाएगी। नाकेबंदी के ऐलान से पहले हूतियों ने सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया था। हूतियों ने कहा कि आंख के बदले आंख वाला जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है।
सऊदी अरब के लिए क्यों महत्वपूर्ण है लाल सागर
ईरान युद्ध की वजह से सऊदी अरब अपना ज्यादातर फ्यूल का निर्यात लाल सागर से करने लगा था। सऊदी अरब का अरामको 70 फीसदी तेल का निर्यात 746 मील लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइप से करता है। यह पाइपलाइन सऊदी अरब के तेल को खाड़ी से गुज़रे बिना ही अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए टैंकरों में लोड करने की सुविधा देती है। इसे पेट्रोलीन कहा जाता है। पाइपलाइन के माध्यम से इसे लाल सागर तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में लाल सागर का रास्ता सऊदी अरब के लिए बहुत जरूरी है।
क्या बढ़ेंगे कच्चे तेल और गैस के दाम
हूतियों ने यह नहीं बताया है कि वे नाकेबंदी को कैस लागू करेंगे। हालांकि अब लाल सागर में जहाजों के लिए चिंता बढ़ गई है। हूती विद्रोही पहले भी जहाजों पर हमला करते रहे हैं। बाब अल मंदाब का दक्षिणी प्रवेश काफी संकरा है और अगर यहां नाकेबंदी हो जाती है तो किसी भी जहाज का निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बहुत विकट परिस्थिति बन सकती है।
गाज़ा संघर्ष के दौरान लाल सागर में जहाजों पर महीनों तक हुए हमलों के बाद हूती की ओर से यह धमकी आई है। उस दौरान इस समूह ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में लगभग 100 कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था। बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य एक रणनीतिक जलमार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ईरान ने अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष में बार-बार बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकी दी है, अगर अमेरिका ईरान के आम नागरिकों से जुड़े ऊर्जा अवसंरचना को निशाना बनाना जारी रखता है।
कम हो सकती है 30 फीसदी सप्लाई
हूती मीडिया दफ्तर के उप प्रमुख नसरुद्दीन आमेर ने कहा कि सऊदी अरब के "दुश्मन जहाजों" के लिए बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा सऊदी अरब द्वारा "यमन के लोगों पर 10 साल से ज़्यादा समय से लगाई गई अनुचित नाकेबंदी" के जवाब में करने की बात कही। आम तौर पर दुनिया का लगभग 10 प्रतिशत तेल शिपमेंट बाब अल-मंदेब से होकर गुज़रता है, जिससे यह होर्मुज़ जलडमरूमध्य के साथ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री 'चोकपॉइंट' (संकरे और अहम समुद्री रास्ते) में से एक बन जाता है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य कुल तेल प्रवाह के 20 प्रतिशत हिस्से को नियंत्रित करता है और पहले से ही तेहरान द्वारा अवरुद्ध है। ऐसे में इन दोनों रास्तों के बंद होने से कुल तेल और गैस प्रवाह का 30 प्रतिशत हिस्सा कटने का खतरा पैदा हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।