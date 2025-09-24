After Donald Trump visa drama Germany has invited Indians to come and work there रातों-रात नियम नहीं बदलते; ट्रंप ने H-1B पर किया खेला, इस यूरोपीय देश ने भारतीयों के लिए फैलाई बाहें, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़After Donald Trump visa drama Germany has invited Indians to come and work there

रातों-रात नियम नहीं बदलते; ट्रंप ने H-1B पर किया खेला, इस यूरोपीय देश ने भारतीयों के लिए फैलाई बाहें

Germany has invited Indians: भारत में मौजूद जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में भारतीय वहां के लोगों से ज्यादा कमाते हैं। इसका मतलब है कि वह हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 05:22 PM
share Share
Follow Us on
रातों-रात नियम नहीं बदलते; ट्रंप ने H-1B पर किया खेला, इस यूरोपीय देश ने भारतीयों के लिए फैलाई बाहें

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा को लेकर फीस तो बढ़ा दिया है। चूकि भारतीय ही इस वीजा प्रक्रिया का सबसे ज्यादा लाभ लेते हैं ऐसे में यह एक असहज करने वाली स्थिति है। ट्रंप की टीम द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद यूरोप के तमाम देश ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को अपने देश में आने और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद उनके देश में आकर आईटी, मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीकि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाले एक पोस्ट में एकरमैन ने लिखा, "सभी उच्च कुशल भारतीयों से मेरा यह आह्वान है कि वह अपने करियर के लिए जर्मनी आएं। जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और आईटी, मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोजगार के अवसर रखता है।" पोस्ट के साथ शामिल वीडियो में राजदूत ने कहा कि जर्मनी में मौजूद भारतीय वहां के स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा पैसे कमाते हैं।

उन्होंने कहा, "जर्मनी में काम करने वाला औसत भारतीय वहां पर काम कर रहे किसी जर्मन व्यक्ति से ज्यादा कमाता है। वहां पर भारतीयों के उच्च वेतन का मतलब है कि वह हमारे समाज के कल्याण में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम कड़ी मेहनत करने वाले और अपना सर्वश्रेष्ठ देने वालों को सर्वश्रेष्ठ नौकरियां देने में विश्वास करते हैं।"

डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की बदलती नीतियों पर तंज कसते हुए एकरमैन ने जर्मनी की आव्रजन नीतियों की तारीफ की। उन्होंने अपने देश की नीतियों की तुलना जर्मन कारों से की, जो कि दुनिया में सबसे विश्वसनीय मानी जाती है। एकरमैन ने कहा, "हमारी प्रवासन नीति कुछ हद तक जर्मन कारों की तरह हैं। यह विश्वसनीय हैं, आधुनिक है और पूर्वानुमानित हैं। यह इधर-उधर नहीं होती और न ही इनमें एक दम से ब्रेक लगते हैं। जर्मनी में कोई भी बुनियादी नियम रातों रात नहीं बदल जाते।"

Donald Trump India

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।