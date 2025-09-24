रातों-रात नियम नहीं बदलते; ट्रंप ने H-1B पर किया खेला, इस यूरोपीय देश ने भारतीयों के लिए फैलाई बाहें

Germany has invited Indians: भारत में मौजूद जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में भारतीय वहां के लोगों से ज्यादा कमाते हैं। इसका मतलब है कि वह हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा को लेकर फीस तो बढ़ा दिया है। चूकि भारतीय ही इस वीजा प्रक्रिया का सबसे ज्यादा लाभ लेते हैं ऐसे में यह एक असहज करने वाली स्थिति है। ट्रंप की टीम द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद यूरोप के तमाम देश ऐसे कुशल भारतीय कामगारों को अपने देश में आने और अपने करियर पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद उनके देश में आकर आईटी, मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीकि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाले एक पोस्ट में एकरमैन ने लिखा, "सभी उच्च कुशल भारतीयों से मेरा यह आह्वान है कि वह अपने करियर के लिए जर्मनी आएं। जर्मनी अपनी स्थिर प्रवासन नीतियों और आईटी, मैनेजमेंट, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में भारतीयों के लिए बेहतरीन रोजगार के अवसर रखता है।" पोस्ट के साथ शामिल वीडियो में राजदूत ने कहा कि जर्मनी में मौजूद भारतीय वहां के स्थानीय लोगों की तुलना में ज्यादा पैसे कमाते हैं।

उन्होंने कहा, "जर्मनी में काम करने वाला औसत भारतीय वहां पर काम कर रहे किसी जर्मन व्यक्ति से ज्यादा कमाता है। वहां पर भारतीयों के उच्च वेतन का मतलब है कि वह हमारे समाज के कल्याण में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम कड़ी मेहनत करने वाले और अपना सर्वश्रेष्ठ देने वालों को सर्वश्रेष्ठ नौकरियां देने में विश्वास करते हैं।"