ट्रंप ऐसे नहीं, जिनसे खिलवाड़ किया जाए; सीजफायर के चंद घंटों बाद अमेरिका की ईरान को चेतावनी
अमेरिका ने ईरान से आग्रह किया कि वह एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे, और साथ ही चेतावनी भी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके।
महीनेभर से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बाद अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए सीजफायर पर सहमति बन गई। इस बीच, सीजफायर के चंद घंटों बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को ईरान के साथ हुई नाज़ुक शांति-संधि का स्वागत किया। उन्होंने तेहरान से आग्रह किया कि वह एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे, और साथ ही चेतावनी भी दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके।
उन्होंने यह बात तब कही, जब वॉशिंगटन और तेहरान युद्ध में दो सप्ताह की शांति-संधि पर सहमत हुए थे। इस शांति-संधि की घोषणा ट्रंप द्वारा दी गई उस समय-सीमा से ठीक पहले की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या तो कोई समझौता किया जाए, या फिर विनाश का सामना करने के लिए तैयार रहा जाए। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जब तक औपचारिक शर्तों पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जाएगा। बुडापेस्ट की यात्रा के दौरान वेंस ने कहा, "अगर ईरानी सद्भावना के साथ हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक समझौता कर सकते हैं।"
ईरान की तेल रिफाइनरी पर हुआ हमला
वहीं, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद बुधवार को ईरान के लावन द्वीप पर स्थित एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने एक खबर में यह जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमले में किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि, खबर में यह नहीं बताया गया कि हमला किसने किया है।
होर्मुज से भी गुजर सकेंगे जहाज
अमेरिका और ईरान ने दो हफ्तों के लिए सभी हमलों को रोकने की घोषणा की है, और तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के सुरक्षित गुजरने की अनुमति देने पर सहमति जताई है। ईरान ने जीत का दावा किया है और कहा है कि शुक्रवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली आगामी बातचीत का यह मतलब नहीं है कि युद्ध का अंत निश्चित है। इस बीच, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर कहा कि आज उनकी ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियन के साथ गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा, "मैंने इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मेज़बानी करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ईरानी नेतृत्व की समझदारी और दूरदर्शिता की गहरी सराहना की, ताकि इस क्षेत्र में शांति की वापसी के लिए मिलकर काम किया जा सके।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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