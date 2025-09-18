अब चुनाव भी लड़ेंगे AI? इस देश में पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बना लिया अपना अध्यक्ष

बीते दिनों अल्बानिया से एक मजेदार खबर सामने आई थी जहां एक AI को मंत्री बनाकर भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब जापान से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक पार्टी ने AI को अपना अध्यक्ष बनाया है।

रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने के लिए और लोगों का समय बचाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI के साथ प्रयोग का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। इंसानों के लिए कोड लिखने से लेकर एक थेरेपिस्ट बनकर सुझाव देने तक का काम आज AI चैटबॉट आसानी से कर रहे हैं। इस बीच बीते दिनों अल्बानिया से एक आई एक खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसमें बताया गया था कि यहां की सरकार ने AI को मंत्री बना दिया है। इसके बाद अब जापान में भी AI ने राजनीति में एंट्री ले ली है।

जापान के एक छोटे से जापानी राजनीतिक दल ने मंगलवार को ऐलान किया है कि पार्टी के संस्थापक के अचानक इस्तीफे के बाद, वे AI को अपना नया नेता नियुक्त कर रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी जापान के एक छोटे से शहर के पूर्व मेयर शिंजी इशिमारू ने जनवरी में "पाथ टू रीबर्थ" नाम की एक पार्टी की स्थापना की थी। इशिमारू ने शुरुआत में पूरे देश का ध्यान तब खींचा था जब उन्होंने 2024 के टोक्यो गवर्नर चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि इस साल के उच्च सदन के चुनावों में पार्टी के कोई भी सीट नहीं जीत पाई और इससे निराश होकर इशिमारू ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद पार्टी में AI को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया है।