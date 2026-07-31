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अभिजीत दीपके के आंदोलन के बाद थर-थर कांप रहा पाकिस्तान, गृह मंत्री बोले- कॉकरोच सबकुछ पलट देंगे

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को कॉकरोचों का डर सताने लगा है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि कॉकरोच सबकुछ पलट देंगे। भारत में अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हुए सीजेपी के आंदोलन के चलते धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है।

Pakistan in Fear of Cockroaches after India Home Minister Mohsin Naqvi Says They Will Turn Everything
कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दीपके और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी

नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर चले लंबे आंदोलन से शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में चला यह आंदोलन भले ही भारत में अभी खत्म हो गया हो, लेकिन कॉकरोचों के नाम से पाकिस्तान को भी डर लगने लगा है और वह थर-थर कांपने लगा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कॉकरोचों को लेकर अपने यहां आशंका जाहिर की है कि वे कुछ भी कर सकते हैं और सबकुछ पलट देंगे। उन्होंने पाकिस्तान में आर्थिक नाकामी की भी बात स्वीकार की है।

मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान भारी कर्ज में डूबा हुआ है और इससे कोई राहत भी मिलती नहीं दिख रही। अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नकवी ने कहा कि कर्ज की स्थिति को ठीक करना हमारा कर्तव्य है। पाकिस्तान लंबे समय से बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहा है। ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद रहने के चलते पेट्रोल-डीजल के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसकी वजह से पाकिस्तान में युवाओं की सरकार से नाराजगी बढ़ती जा रही है। नकवी ने इसी वजह से कॉकरोच के विद्रोह की चेतावनी दी और कहा कि हम अपने युवाओं को वह जगह नहीं दे पा रहे हैं, जो वे चाहते हैं। आप उन्हें युवा या फिर कॉकरोच कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉकरोच एक साथ आ गए तो वे सबकुछ पलट देंगे।

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'पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरह से ढह गया'

नकवी ने माना कि पाकिस्तान का सिस्टम पूरी तरह से ढह गया है। उन्होंने कहा, ''जिस सिस्टम में हम लोग रहे हैं, वे पूरी तरह से ढह गया है। चाहें हम लोग इस बात को मानें या फिर न मानें। पिछले 70 सालों में हम लोग इस सिस्टम को घसीटने की कोशिश करते रहे हैं।'' नकवी ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया, जिसे पाकिस्तान के कई टीवी चैनल्स ने शेयर किया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा, ''यहां के आम बजट को देखें। हमारे पास सिर्फ यही कहने के लिए है कि हमने कितना लोन इस साल लिया है। हमारी ड्यूटी इसे ठीक करने की है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम और ज्यादा कर्ज लेंगे। हर साल हमारा कर्ज बढ़ रहा है।

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सीजेआई की टिप्पणी के बाद बनी कॉकरोच जनता पार्टी

बता दें कि मोहसिन नकवी ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल भारत में हुए प्रदर्शन के बाद किया है। भारत की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में छात्रों और युवाओं के प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा असर दिल्ली के जंतर-मंतर पर पड़ा। यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में महीनेभर तक आंदोलन चला और छात्रों ने संसद तक मार्च करने की कोशिश की, जिस दौरान उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। हालांकि, भारी दबाव के बाद शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी का गठन सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच संबंधित टिप्पणी के बाद हुआ। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम का अकाउंट बनाया और देखते ही देखते लाखों लोग उससे जुड़ गए।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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