Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अफगानिस्तान ने मार गिराया F-16 लड़ाकू विमान, पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ा- VIDEO

Feb 27, 2026 08:57 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई को पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हमलों का बदला बताया है। अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, अफगान सेना ने पाकिस्तान की 19 चौकियों और 2 सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया है।

अफगानिस्तान ने मार गिराया F-16 लड़ाकू विमान, पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ा- VIDEO

Pakistan-Afghanistan War: दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस समय पूर्ण युद्ध की कगार पर खड़े हैं। अफगान मीडिया टोलो न्यूज के अनुसार, अफगान बलों ने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के एक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। सोशल मीडिया पर विमान के जलते हुए मलबे के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में एक पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है।

आपको बता दें कि शुक्रवार तड़के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, कंधार और पकि्तका में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में अफगान सेना के दो ब्रिगेड मुख्यालयों को तबाह कर दिया गया है। काबुल में कम से कम तीन बड़े धमाके सुने गए, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।

55 पाकिस्तानी सैनिक मारने का दावा

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई को पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हमलों का बदला बताया है। अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार, अफगान सेना ने पाकिस्तान की 19 चौकियों और 2 सैन्य अड्डों को नष्ट कर दिया है। इस जमीनी संघर्ष में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई को जीवित पकड़ा गया है। आपक बता दें कि अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन के पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर 'ऑफेंसिव ऑपरेशन' शुरू कर दिया है।

पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब-लिल-हक

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अफगानिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके केवल दो सैनिक शहीद हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के जवाबी प्रहार में 133 अफगान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने बिना किसी उकसावे के किए गए अफगान हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है।

ये भी पढ़ें:भारत के पड़ोस में शुरू हो गई जंग, PAK ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया युद्ध का ऐलान
ये भी पढ़ें:पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्यों छिड़ गई जंग? जानी दुश्मन बने 2 मुस्लिम देश
ये भी पढ़ें:पाक-अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, काबुल पर आधी रात बमबारी; 133 की मौत

शरणार्थी शिविरों पर मिसाइल हमला

सीमा पर जारी इस गोलाबारी की चपेट में आम नागरिक भी आ रहे हैं। तोरखम सीमा के पास एक अफ़ग़ान शरणार्थी शिविर पर मिसाइल गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित 13 नागरिक घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है।

डूरंड लाइन विवाद की जड़

दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, विवाद का मुख्य केंद्र है। अफगानिस्तान इस सीमा को आधिकारिक मान्यता नहीं देता है। हाल के महीनों में TTP (पाकिस्तानी तालिबान) के हमलों को लेकर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच कतर की मध्यस्थता में हुआ संघर्षविराम अब पूरी तरह टूटता नजर आ रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।