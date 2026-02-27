55 पाकिस्तानी सैनिक ढेर, 19 चौकियां तबाह; स्ट्राइक के बाद कहर बनकर टूटी अफगान आर्मी
पाकिस्तान द्वारा काबुल और कंधार में निर्दोष नागरिकों पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में अफगान सेना की जवाबी कार्रवाई। अफगान बलों ने डूरंड लाइन पर 19 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह कर 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद अब एक भयंकर युद्ध का रूप ले चुका है। हालिया मिली जानकारी के अनुसार, तालिबान नियंत्रित अफगान सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान को जान-माल का भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, इस सैन्य अभियान में अब तक 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है और उनकी 19 सैन्य चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है।
यह भीषण हमला पाकिस्तान द्वारा अफगान सीमा के भीतर की गई हालिया एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि पाकिस्तानी हवाई हमलों में निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जिसके बाद अफगान रक्षा मंत्रालय ने 'जैसे को तैसा' की रणनीति अपनाते हुए भारी गोलाबारी और जमीनी हमला शुरू किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच डूरंड रेखा पर भारी गोलाबारी और हवाई हमले हुए हैं, जिससे कतर की मध्यस्थता में हुआ युद्धविराम अब लगभग टूट चुका है। शुक्रवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर हवाई हमले किए और इसके जवाब में अफगान बलों ने पाकिस्तानी सीमा चौकियों को निशाना बनाया।
हमले और जवाबी कार्रवाई
रविवार: पाकिस्तान ने अफगान सीमा क्षेत्रों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 70 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि अफगानिस्तान का कहना था कि इसमें मदरसे और घरों को निशाना बनाया गया, जिससे कई निर्दोष नागरिक (महिलाएं और बच्चे) मारे गए।
गुरुवार रात: रविवार के हमलों के जवाब में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर सीमा पार हमले किए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के उकसावे के खिलाफ 6 प्रांतों में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की गई।
शुक्रवार तड़के: पाकिस्तान ने काबुल, दक्षिणी प्रांत कंधार और दक्षिण-पूर्वी प्रांत पक्तिया में हवाई हमले किए। काबुल में कम से कम तीन धमाके सुने गए।
शुक्रवार का घटनाक्रम: एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने कंधार और हेलमंद की दिशा में पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने X पर कहा- काबुल, कंधार और दूसरे प्रांतों में एयरस्ट्राइक के बाद, एक बार फिर कंधार और हेलमंद की तरफ भी पाकिस्तानी सैनिकों की जगहों पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई शुरू की गई है।
संघर्ष का सबसे ज्यादा असर तोरखम सीमा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, तोरखम सीमा के पास एक शरणार्थी शिविर पर हुए मिसाइल हमले में 13 नागरिक घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अधिकारियों द्वारा शिविर को खाली कराया जा रहा है।
पाकिस्तान की ओर से पुलिस ने बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार पास के गांवों में गिरे हैं, हालांकि किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। सीमा पार जाने का इंतजार कर रहे अफ़गान शरणार्थियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
डूरंड रेखा विवाद: दोनों देशों के बीच 2,611 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे 'डूरंड रेखा' कहा जाता है। अफगानिस्तान इस सीमा को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता है।
टीटीपी का मुद्दा: पाकिस्तान में हाल के वर्षों में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, जिसका दोष पाकिस्तान 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) और बलूच अलगाववादियों पर मढ़ता है। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान की धरती से अपनी गतिविधियां चला रहा है, जबकि काबुल इस आरोप को नकारता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
इस बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वे कूटनीति के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें।
लेखक के बारे में
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
