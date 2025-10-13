Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Afghanistan rejects Pakistan proposal denies visas to Defence Minister and ISI chief

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और ISI प्रमुख को वीजा देने से इनकार, आर-पार के मूड में अफगानिस्तान

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। इस्लामाबाद द्वारा काबुल में चलाए जा रहे शांति प्रयासों को करारा जवाब देते हुए, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और दो अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरलों के वीजा आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 09:08 PM
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर हैं। हाल के दिनों में सीमा पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है। अफगान अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना की ओर से सीमा उल्लंघन के जवाब में अफगान बलों ने कार्रवाई की, जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। वहीं, पाकिस्तान का दावा है कि 200 से अधिक तालिबान लड़ाके मारे गए।

इस तनाव के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जोरदार झटका दिया है। इस्लामाबाद द्वारा काबुल में चलाए जा रहे शांति प्रयासों को करारा जवाब देते हुए, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और दो अन्य वरिष्ठ पाकिस्तानी जनरलों के वीजा आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। अफगानिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल टोलो न्यूज के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले तीन दिनों में इन अधिकारियों ने अफगानिस्तान दौरे के लिए वीजा की मांग की थी, लेकिन काबुल ने साफ मना कर दिया।

बता दें कि शनिवार की रात अफगान सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिससे सीमा पर भारी झड़पें भड़क उठीं। अफगान अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा उनके भूमि और हवाई क्षेत्र में लगातार अतिक्रमण के जवाब में उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। वहीं, पाकिस्तानी सेना ने आंकड़ों को कम बताते हुए दावा किया कि सीमा पर की गई जवाबी फायरिंग में उसके 23 जवान मारे गए हैं जबकि 200 से ज्यादा तालिबान से जुड़े 'आतंकवादियों' को मार गिराया गया। सऊदी अरब सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से धैर्य रखने और तनाव कम करने की अपील की है।

अधिकारियों के अनुसार, डूरंड लाइन के नाम से मशहूर 2611 किलोमीटर लंबी सीमा पर रविवार के बाद से कोई गोलीबारी की खबर नहीं आई है। अफगानिस्तान ने इस सीमा को कभी स्वीकार नहीं किया। कब सीमा फिर से खोलेगी, यह अभी तय नहीं है। सरकारी अधिकारी इम्तियाज अली ने बताया कि दक्षिण-पश्चिमी चमन बॉर्डर क्रॉसिंग व्यापार के लिए बंद तो है, लेकिन रविवार से वहां फंसे करीब 1500 अफगान नागरिकों को पैदल वापस लौटने की इजाजत दे दी गई है।

