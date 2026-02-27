पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आया ये देश, जंग के बीच आया बड़ा बयान

शुक्रवार तड़के पाकिस्तान ने काबुल, कंधार और पक्तिया में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार के साथ खुली जंग की घोषणा कर दी है।

Afghanistan Pakistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग छिड़ने के बाद अब रूस मध्यस्थता के लिए आगे आया है। रूस ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा पार हमलों को जल्द से जल्द रोकने और कूटनीतिक तरीकों से मतभेद सुलझाने की अपील की है।

RIA न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को रूसी विदेश मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी विदेश मंत्रालय ने मौजूदा हालातों पर चिंता जताते हुए कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर दिया। रूस ने यह भी कहा कि अगर दोनों पक्ष अनुरोध करते हैं तो करते हैं तो रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता करने पर विचार करेगा।

पाकिस्तान ने किया युद्ध का ऐलान इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हुए 'ऑपरेशन गजब लिल-हक' शुरू किया है। शुक्रवार तड़के पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं ने काबुल, कंधार और पक्तिया में महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों में 130 से अधिक तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान सरकार के साथ खुली जंग की घोषणा करते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान का सब्र टूट चुका है। उन्होंने लिखा, "हमारा सब्र खत्म हो चुका है और अब खुली जंग शुरू हो गई है।”

अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान द्वारा गुरुवार को किए गए हवाई हमलों के जवाब में जवाबी कार्रवाई की थी। गुरुवार रात को अफगानी लड़कों ने पाक के सीमा क्षेत्रों में घुसकर हमला किया जिसमें 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।