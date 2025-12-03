Hindustan Hindi News
Afghanistan Man chilling public execution by Taliban at sports stadium 80000 watched
अफगानिस्तान में 80 हजार लोगों के सामने दोषी को सार्वजनिक मृत्युदंड, 13 साल के बच्चे ने चलाई गोली

अफगानिस्तान में 80 हजार लोगों के सामने दोषी को सार्वजनिक मृत्युदंड, 13 साल के बच्चे ने चलाई गोली

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर इस खौफनाक घटना से जुड़े कुछ विडियोज में सामने आए हैं, जिनमें लोग इस पब्लिक एक्जीक्यूशन को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। संयुक्त राष्ट्र इस तरह से लोगों को इस तरह की सजा देने के लिए तालिबानी हुकूमत की निंदा कर चुका है।

Wed, 3 Dec 2025 08:28 AM Jagriti Kumari
अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके खोस्त से हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खोस्त के एक स्टेडियम में, 80 हजार लोगों के सामने एक शख्स को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। हैरत की बात यह है कि दोषी को यह सजा 13 साल के एक बच्चे ने दी। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो इस खौफनाक घटना की गवाही दे रहे हैं, जिसे लेकर बहस शुरू हो गई है।

जानकारी के मुताबिक मौत की सजा पाने वाले शख्स पर गोली मारने वाले बच्चे के परिवार के 13 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम था। इनमें से 9 बच्चे थे। तालेबान अधिकारियों ने आरोपी की पहचान मंगल के रूप में की है। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था और तालेबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने उसकी फांसी की मंजूरी दी थी।

80 हजार लोग स्टेडियम में जुटे

रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80 हजार लोग, जिसमें पीड़ित परिवार भी शामिल था, खोस्त के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फांसी देखने पहुंचे। एक वीडियो में देखा गया कि स्टेडियम के बाहर तक लोग खचाखच भरे थे। पांच गोलियों की आवाज के साथ भीड़ से धार्मिक नारे भी सुनाई देते हैं।

यूएन ने बताया अमानवीय

खोस्त के तालेबान गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तग़फिर गुरबज ने बताया कि मंगल को खोस्त निवासी अब्दुल रहमान और उनके परिवार के 12 अन्य सदस्यों की हत्या के केस में दोषी पाया गया था। यह वारदात 10 महीने पहले अली शिर और तेरेज़ियो जिलों में हुई थी। इस घटना पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। यूएन के अफगानिस्तान के स्पेशल रैपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने इसे अमानवीय, क्रूर और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया।

Jagriti Kumari

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया।
