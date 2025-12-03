अफगानिस्तान में 80 हजार लोगों के सामने दोषी को सार्वजनिक मृत्युदंड, 13 साल के बच्चे ने चलाई गोली

संक्षेप: सोशल मीडिया पर इस खौफनाक घटना से जुड़े कुछ विडियोज में सामने आए हैं, जिनमें लोग इस पब्लिक एक्जीक्यूशन को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। संयुक्त राष्ट्र इस तरह से लोगों को इस तरह की सजा देने के लिए तालिबानी हुकूमत की निंदा कर चुका है।

अफगानिस्तान के पूर्वी इलाके खोस्त से हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां खोस्त के एक स्टेडियम में, 80 हजार लोगों के सामने एक शख्स को गोली मारकर मौत की सजा दी गई। हैरत की बात यह है कि दोषी को यह सजा 13 साल के एक बच्चे ने दी। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो इस खौफनाक घटना की गवाही दे रहे हैं, जिसे लेकर बहस शुरू हो गई है।

जानकारी के मुताबिक मौत की सजा पाने वाले शख्स पर गोली मारने वाले बच्चे के परिवार के 13 लोगों की हत्या का इल्ज़ाम था। इनमें से 9 बच्चे थे। तालेबान अधिकारियों ने आरोपी की पहचान मंगल के रूप में की है। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था और तालेबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने उसकी फांसी की मंजूरी दी थी।

80 हजार लोग स्टेडियम में जुटे रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 80 हजार लोग, जिसमें पीड़ित परिवार भी शामिल था, खोस्त के स्पोर्ट्स स्टेडियम में फांसी देखने पहुंचे। एक वीडियो में देखा गया कि स्टेडियम के बाहर तक लोग खचाखच भरे थे। पांच गोलियों की आवाज के साथ भीड़ से धार्मिक नारे भी सुनाई देते हैं।