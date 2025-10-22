Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Afghanistan got enraged when Pakistan made allegations against India Taliban gave a befitting reply
पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप तो भड़क गया अफगानिस्तान, तालिबान ने खूब सुनाया

पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप तो भड़क गया अफगानिस्तान, तालिबान ने खूब सुनाया

संक्षेप: तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे याक़ूब ने अल जीजरा से बात करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है।

Wed, 22 Oct 2025 10:50 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पाकिस्तान ने हालिया अफगान-पाक संघर्ष के पीछे भारत की भूमिका बताई थी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याक़ूब ने कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद, अवैज्ञानिक और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों के दायरे में और मजबूत करना चाहता है।

उन्होंने कहा, “ये आरोप निराधार हैं। हमारी नीति कभी भी किसी अन्य देश के खिलाफ हमारी भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं देती। हम भारत के साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संबंध बनाए रखते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों के तहत इन्हें और मजबूत करेंगे।”

तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे याक़ूब ने अल जीजरा से बात करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के पालन की निगरानी करनी चाहिए।

11 अक्टूबर को हुए काबुल विस्फोटों के कुछ दिन बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा भड़क उठी। ये धमाके उस समय हुए थे जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। इसके बाद तालिबान बलों ने दक्षिणी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों, खासकर टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को शरण दे रही है और वे अफगान भूमि से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वहीं, तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई और हवाई हमले ही मौजूदा तनाव की असली वजह हैं।

इस संघर्ष से दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में नागरिक प्रभावित हुए हैं। तोरखम और चमन बॉर्डर बंद होने से व्यापार और लोगों की आवाजाही ठप है।

पाकिस्तान का भारत पर आरोप

इस्लामाबाद ने हाल के दिनों में भारत पर भी आरोप लगाए हैं कि काबुल में तालिबान सरकार भारत की गोद में बैठी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रही है। भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वह अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, “तीन बातें साफ हैं। पहली यह कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को शरण देता है और आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। दूसरी, अपनी आंतरिक नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना उसकी पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अब अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल खुद कर रहा है।”

भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी, लेकिन पिछले एक साल में दोनों देशों के बीच बातचीत और मुलाकातों में वृद्धि हुई है। भारत मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रयासों के तहत तालिबान सरकार से सीमित स्तर पर संपर्क बनाए हुए है। विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान का यह बयान न केवल पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि काबुल अब अपनी विदेश नीति में नई स्वतंत्रता और संतुलन दिखाना चाहता है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Afghanistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।