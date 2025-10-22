पाकिस्तान ने भारत पर लगाए आरोप तो भड़क गया अफगानिस्तान, तालिबान ने खूब सुनाया

संक्षेप: तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे याक़ूब ने अल जीजरा से बात करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है।

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें पाकिस्तान ने हालिया अफगान-पाक संघर्ष के पीछे भारत की भूमिका बताई थी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याक़ूब ने कहा कि पाकिस्तान के आरोप बेबुनियाद, अवैज्ञानिक और अस्वीकार्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने संबंधों को राष्ट्रीय हितों के दायरे में और मजबूत करना चाहता है।

उन्होंने कहा, “ये आरोप निराधार हैं। हमारी नीति कभी भी किसी अन्य देश के खिलाफ हमारी भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं देती। हम भारत के साथ स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में संबंध बनाए रखते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों के तहत इन्हें और मजबूत करेंगे।”

तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे याक़ूब ने अल जीजरा से बात करते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान के साथ शांति बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान और समझौते के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कतर और तुर्की को दोनों देशों के बीच हुए समझौते के पालन की निगरानी करनी चाहिए।

11 अक्टूबर को हुए काबुल विस्फोटों के कुछ दिन बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर हिंसा भड़क उठी। ये धमाके उस समय हुए थे जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत की ऐतिहासिक यात्रा पर थे। इसके बाद तालिबान बलों ने दक्षिणी सीमा पर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया।

पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार आतंकवादी संगठनों, खासकर टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) को शरण दे रही है और वे अफगान भूमि से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। वहीं, तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान की आक्रामक कार्रवाई और हवाई हमले ही मौजूदा तनाव की असली वजह हैं।

इस संघर्ष से दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में नागरिक प्रभावित हुए हैं। तोरखम और चमन बॉर्डर बंद होने से व्यापार और लोगों की आवाजाही ठप है।

पाकिस्तान का भारत पर आरोप इस्लामाबाद ने हाल के दिनों में भारत पर भी आरोप लगाए हैं कि काबुल में तालिबान सरकार भारत की गोद में बैठी है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का प्रॉक्सी युद्ध लड़ रही है। भारत ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वह अपनी असफलताओं के लिए पड़ोसियों को दोष देता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, “तीन बातें साफ हैं। पहली यह कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को शरण देता है और आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है। दूसरी, अपनी आंतरिक नाकामियों के लिए दूसरों को दोष देना उसकी पुरानी आदत है। और तीसरी, पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अब अपनी संप्रभुता का इस्तेमाल खुद कर रहा है।”