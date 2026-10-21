58 बच्चों का पिता, भूखा सोता है परिवार! शख्स बोला- सबके नाम भी याद नहीं

मोहम्मद सादिक की 4 पत्नियां हैं। उनके कुल 70 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 58 बच्चे फिलहाल जिंदा हैं, जबकि 12 बच्चों की इलाज और देखभाल के अभाव में मौत हो चुकी है।

सादिक ने बताया कि इतने ज्यादा बच्चे होने के कारण उन्हें अपने सभी बच्चों के नाम तक याद नहीं रहते।

अफगानिस्तान से एक ऐसी दर्दनाक और आंखें खोल देने वाली कहानी सामने आई है, जिसने गरीबी, कम उम्र में विवाह और मानवाधिकारों के हनन की खौफनाक तस्वीर पेश की है। अफगानिस्तान के रहने वाले मोहम्मद सादिक (Muhammad Sadeq) नाम के एक शख्स ने अपनी मुफलिसी और 70 से ज्यादा बच्चों के पिता होने का सच बयां किया है, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और दुख छलक पड़ा है।

मोहम्मद सादिक की 4 पत्नियां हैं। उनके कुल 70 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 58 बच्चे फिलहाल जीवित हैं, जबकि 12 बच्चों की इलाज और देखभाल के अभाव में मौत हो चुकी है।

बच्चे नंगे पैर सोते हैं, मुझे उनके नाम तक याद नहीं: सादिक की लाचारी BBC को दिए एक इंटरव्यू में मोहम्मद सादिक ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए स्वीकार किया कि वे अपने बच्चों की बुनियादी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

सादिक ने बताया कि इतने ज्यादा बच्चे होने के कारण उन्हें अपने सभी बच्चों के नाम तक याद नहीं रहते। वे अक्सर अपने ही बच्चों को 'बेटा' या 'बच्चा' कहकर बुलाते हैं। उनका सबसे छोटा बच्चा महज 3 महीने का है।

बीबीसी ग्लोबल वुमन की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में उनके रहने के बदतर हालात दिखे। मिट्टी के बने उनके घर में न तो दरवाजे हैं और न ही खिड़कियां। कमरों के बीच में केवल फटे-पुराने पर्दे लटके हैं।

सादिक के पास खाना पकाने के लिए लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। वे अकसर कागज जलाकर चूल्हा सुलगाते हैं। उनके कई बच्चे बिना जूते-चप्पल के नंगे पैर घूमते हैं और कई बार उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है।

कमाई का जरिया: 1 कार बेचने पर मिलते हैं ₹1,469 सादिक एक पुरानी कारों के शोरूम में काम करते हैं। वे जब भी कोई कार बिकवाते हैं, तो उन्हें कमीशन के तौर पर 1,000 अफगानी (भारतीय रुपये में लगभग ₹1,469) मिलते हैं।

इस बेहद कम और अनिश्चित आमदनी में 60 से ज्यादा लोगों के विशाल परिवार का पेट पालना बिल्कुल नामुमकिन साबित हो रहा है। सादिक ने अफसोस जताते हुए कहा कि वे एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं और अगर उन्हें पता होता कि हालात इतने भयावह हो जाएंगे, तो वे कभी इतने बच्चे पैदा न करते।

कम उम्र में शादियां और 12 मासूमों की मौत सादिक के इस खुलासे ने अफगानिस्तान में कम उम्र की लड़कियों की शादी के गंभीर मुद्दे पर फिर से बहस छेड़ दी है। सादिक की चारों पत्नियों की शादी बेहद कम उम्र (बाल विवाह) में कर दी गई थी।

सादिक ने माना कि उनके 12 बच्चों की मौत बचपन में ही हो गई क्योंकि उनकी पत्नियां इतनी छोटी थीं कि उन्हें शिशु की देखभाल, स्तनपान और स्वास्थ्य संबंधी बातों की कोई समझ नहीं थी।

द गार्डियन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक दाई ने बताया कि देश में सत्ता परिवर्तन के बाद से बाल विवाह के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। अब अनपढ़ ही नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे परिवार भी अपनी छोटी-छोटी बेटियों का निकाह कम उम्र में कर रहे हैं।

इंटरनेट पर फूटा गुस्सा बीबीसी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो को देखकर दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सादिक और अफगान प्रशासन पर फूट पड़ा।

एक यूजर ने लिखा, "एक ही वीडियो में मानवाधिकारों के उल्लंघन की अनगिनत मिसालें देखने को मिल गईं।"

दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, "यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वे पत्नियां किस उम्र में मां बनी होंगी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है।"

एक अन्य यूजर ने दुख जताते हुए लिखा, "हम 2026 में जी रहे हैं, जहां AI और उड़ने वाली कारों की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मासूम बच्चे खसरा, टीबी और भूख से तड़पकर मर रहे हैं। एक इंसान के तौर पर हम सब नाकाम हो चुके हैं।"