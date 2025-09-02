अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 900 लोगों की मौत; मदद की अपील

अफगानिस्तान में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 900 हो गई है, जबकि 3000 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। बचाव दल अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश में क्षेत्र में सक्रिय हैं।

अफगानिस्तान में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। पाकिस्तान सीमा के पास पूर्वी अफगानिस्तान में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.0 थी, लेकिन इससे जान-माल का भारी नुकसान हुआ। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि इस शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 900 को पार कर गई है, जिनमें ज्यादातर सुदूर कुनार प्रांत के लोग हैं। इसके अलावा, 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

अब तक 900 लोगों की मौत न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि भूकंप में मरने वालों की संख्या 900 हो गई है, जबकि 3000 लोग घायल हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। बचाव दल अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश में क्षेत्र में सक्रिय हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने कहा कि घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए मृतकों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

भूकंप के कारण कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन उन्होंने बताया कि भूकंप की वजह से कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गईं। हालांकि, इन्हें फिर से खोल दिया गया है, और अन्य सड़कों को भी जल्द खोला जाएगा ताकि उन क्षेत्रों तक पहुंचा जा सके, जहां जाना मुश्किल है।

रविवार को आया था भूकंप बता दें कि रविवार देर रात कई प्रांतों में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने कई गांवों को तहस-नहस कर दिया। ज्यादातर लोग मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने घरों के मलबे में फंस गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है। सहायता एजेंसियों ने बताया कि उनकी टीमें उबड़-खाबड़ इलाकों और टूटी सड़कों के कारण सबसे सुदूर क्षेत्रों तक पैदल पहुंच रही हैं।