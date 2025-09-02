अफगानिस्तान में फिर भूकंप के झटके, 24 घंटे में दूसरी बार कांपी धरती; तीव्रता 5.2

अफगानिस्तान में दोबारा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार,ये झटके स्थानीय समयानुसार शाम 5:59 बजे महसूस किए गए।

अफगानिस्तान में दोबारा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार,ये झटके स्थानीय समयानुसार शाम 5:59 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में 34.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70.68 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जमीन की सतह से करीब 130 किलोमीटर की गहराई पर था। यह भूकंप उस स्थान के पास था, जहां रविवार देर रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने पाकिस्तान की सीमा के नजदीक पहाड़ी प्रांतों के सुदूर इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अभी तक कहीं से हताहत की खबर सामने नहीं आई है।

बता दें कि रविवार को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 से ज्यादा हो गई है और 3,000 लोग घायल हुए हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में बताया कि पूर्वी अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 1400 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जीवित बचे लोगों की तलाश में इलाके में बचाव दल का तलाश अभियान जारी है।

इससे पहले, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता यूसुफ हम्माद ने बताया कि घायलों को निकाला जा रहा है, इसलिए ये आंकड़े बदल सकते हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण कुछ इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गईं, लेकिन उन्हें फिर से खोल दिया गया है और बाकी सड़कों को भी खोल दिया जाएगा ताकि उन इलाकों तक पहुंच आसान हो सके जहां पहुंचना मुश्किल था।