अब सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे, अफगान की खुली चेतावनी; तुर्की भी नहीं करा पाया डील

अब सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे, अफगान की खुली चेतावनी; तुर्की भी नहीं करा पाया डील

संक्षेप: अक्टूबर की शुरुआत से ही अफगान-पाक सीमा पर हिंसा भड़क उठी है। फिलहाल अफगानिस्तान ने शांति की अपील की है, लेकिन चेतावनी साफ है- हम बातचीत चाहते हैं, लेकिन आक्रमण का जवाब आक्रमण से देंगे।

Tue, 28 Oct 2025 02:57 PMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इस्तांबुल
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की में जारी शांति वार्ता विफल होने की कगार पर है। इस बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी हमला किया गया या अफगानिस्तान की धरती पर बमबारी हुई, तो सीधे इस्लामाबाद को निशाना बनाया जाएगा। सुरक्षा सूत्रों ने दावा किया है कि अब से पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा।

बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पार सैन्य और अन्य मुद्दों पर अपने विवाद को सुलझाने के लिए तुर्की में वार्ता अब भी जारी है लेकिन वे अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में तालिबान सरकार की पाक को चेतावनी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये वार्ता बिना किसी समझौते के ही टूटने की कगार पर है।

टोलो न्यूज के अनुसार, अफगान पक्ष वार्ता के लिए प्रतिबद्ध था, लेकिन पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अपे रुख में कोई बदलाव नहीं दिखाया। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी पक्ष ने अफगानिस्तान से मांग की थी कि वह पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करे, लेकिन अफगानिस्तान ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अफगान पक्ष ने आरोप लगाया कि इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता को पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने विफल किया।

हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है, जिसके बाद दोनों देशों ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में शांति वार्ता शुरू की थी। हालांकि, दूसरी दौर की वार्ता तुर्की के इस्तांबुल में शुरू हुई। लेकिन इसके बावजूद, दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है। अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर लगाम लगाई जाए, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान तालिबान समूहों को शरण दे रहा है।

तुर्की में वार्ता का ड्रामा: 9 घंटे की बैठक बेनतीजा

तुर्की के इस्तांबुल में दूसरी दौर की शांति वार्ता रविवार को नौ घंटे चली, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे समूहों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जबकि अफगान पक्ष ने पाकिस्तान पर सीमा उल्लंघन और हवाई हमलों का आरोप लगाया। तुर्की और कतर की मध्यस्थता के बावजूद, दोनों पक्षों के बीच गतिरोध गहरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वार्ता से पहले चेतावनी दी थी कि अगर इस्तांबुल की बातचीत विफल रही, तो "अफगानिस्तान के साथ खुली जंग छिड़ जाएगी।" दूसरी ओर, अफगान उप गृह मंत्री मावलवी रहमतुल्लाह नजीब के नेतृत्व वाली टीम ने पाकिस्तान को "अवैध रुख" अपनाने का दोषी ठहराया। वार्ता में अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी और व्यापारिक सीमा पर भी विवाद हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया।

सीमा पर तनाव: हवाई हमले और जवाबी कार्रवाई

अक्टूबर की शुरुआत से ही अफगान-पाक सीमा पर हिंसा भड़क उठी है। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में टीटीपी के कथित ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों अफगान सैनिक मारे गए। जवाब में अफगान बलों ने भी कई दर्जन पाक सैनिक मार गिराए। पिछले हफ्ते दोहा में कतर और तुर्की की मध्यस्थता से 48 घंटे का युद्धविराम हुआ था, लेकिन वह भी टूट गया। अब इस्तांबुल वार्ता के असफल होने के बाद दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। अफगान अधिकारियों ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से हमला किया, तो "इस्लामाबाद पर कड़ा प्रहार" होगा, जो सीधी राजधानी पर हमले की धमकी है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
