पाकिस्तान हमारे घरों पर बरसा रहा है गोले, अफगानिस्तान का आरोप; 6 के मरने का दावा
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई हमलों का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने बीती रात काबुल और अन्य इलाकों में को निशाना बनाकर हमले किए। इस हमले में छह नागरिक मारे गए हैं और एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं।
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई हमलों का आरोप लगाया है। इसके मुताबिक पाकिस्तान ने बीती रात काबुल और अन्य इलाकों में को निशाना बनाकर हमले किए। इस हमले में छह नागरिक मारे गए हैं और एक दर्जन से अधिक घायल हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयम बरतने की अपील के बावजूद दोनों पड़ोसी देशों के बीच लड़ाई का यह तीसरा सप्ताह है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर कहाकि पाकिस्तानी विमानों ने दक्षिणी अफगानिस्तान के कांधार में हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन, काम एयर के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहाकि यह कंपनी नागरिक एयरलाइनों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन सप्लाई करती है।
पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर निशाने की कही बात
इस बीच, पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने बताया कि देश की सशस्त्र सेनाओं ने हाल ही में जारी अभियान के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान के अंदर सफल हवाई हमले किए। इसका लक्ष्य उन्होंने अफगानिस्तान में चार कथित आतंकवादी ठिकानों और उनके समर्थन ढांचे को बताया। यह घटनाक्रम दो देशों के बीच तनाव में नाटकीय वृद्धि के बीच आया है। पाकिस्तान ने इसे खुला युद्ध बताया है। यह स्थिति क्षेत्र में स्थिरता के बारे में चिंता बढ़ा रहा है। वजह, अमेरिका-इजरायल का ईरान के खिलाफ युद्ध बिना किसी अंत के जारी है, जिससे बड़ी अनिश्चितता पैदा हो रही है।
चीन के विशेष दूत की यात्रा के बाद
पाकिस्तान द्वारा किए गए ये ताजा हमले चीन के विशेष दूत यू शियाओयोंग के काबुल की यात्रा के बाद इस्लामाबाद पहुंचने और अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद सादिक से मुलाकात के एक दिन बाद हुए हैं। काबुल की यात्रा के दौरान यू शियाओयोंग अफगान सरकार के अधिकारियों से मिले थे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष दूत सादिक ने हमलों से एक दिन पूर्व ‘एक्स’ पर लिखा था कि उन्होंने और यू ने ‘टीटीपी और ईटीआईएम (पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक आंदोलन) जैसे आतंकवादी समूहों द्वारा क्रमशः पाकिस्तान और चीन को लिए उत्पन्न खतरों पर चर्चा की’। इस दौरान स्थायी शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
क्यों है यह विवाद
यह विवाद पाकिस्तान की उस सोच का नतीजा है, जिसके मुताबिक वह मानता है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार उग्रवादी समूहों को शरण दे रही है जो उसके खिलाफ हमले करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का यह भी मानना है कि अफगानिस्तान का उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ गठबंधन है। हालांकि तालिबान सरकार इन उग्रवादी समूहों को आश्रय देने से इनकार करती रही है।
फरवरी के अंत से ही
फरवरी के आखिर से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा था कि उसने सीमा पर पाकिस्तानी हमलों के जवाब में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसके अभियानों में सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) और उनके समर्थक नेटवर्क को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी तालिबान और उनके समर्थक नेटवर्क को अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।
