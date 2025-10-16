Hindustan Hindi News
Afghan Taliban hung pants of Pakistani soldiers at a crossroads as a victory trophy Nangarhar

पाकिस्तान की 'इंटरनेशनल बेइज्जती', तालिबान ने बीच चौराहे पर टांगी पाक सैनिकों की पैंट

संक्षेप: Pakistani soldiers pants: अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सेना को बुरी तरह से बेइज्जत किया है। तालिबान लड़ाकोंने चौकियां छोड़कर भागने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट्स को बीच चौराहे पर प्रदर्शनी की तरह लटका दिया।

Thu, 16 Oct 2025 02:58 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Pakistani soldiers: अफगानिस्तान के साथ जारी संघर्ष में पाकिस्तान की सेना की एक बार फिर से 1971 वाली बेइज्जती हो गई है। इस संघर्ष में पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने वाले तालिबान लड़ाके न केवल वहां से हथियार लूट लाए, बल्कि उन्होंने भागने वाले पाकिस्तानी सैनिकों के पैंट्स तक को नहीं छोड़ा। लड़ाके उन सैनिकों के पैंट्स को भी ले आए और बाद उन्होंने इन पैंट्स और हथियारों को बीच चौराहे पर किसी ट्राफी की तरह टांग दिया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए आसपास कई अफगानी लोग भी मौजूद रहे।

सोशल मीडिया साइट पर एक स्थानीय पत्रकार द्वारा शेयर की गई इन तस्वीरों में तालिबान लड़ाके बीच चौराहे पर पाक सैनिकों की पेंट और उनके हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकार के मुताबिक तालिबान लड़ाकों का यह वीडियो पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत का है। एक और वीडियो में लड़ाके 4 पकड़े गए पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट पकड़े दिखाई दे रहे हैं।

जुबनिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए बताया, "डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सेना की छोड़ी गई चौकियों पर तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद वहां पर कई पाकिस्तानी सैनिकों की पतलूनों को उन्होंने कब्जे में ले लिया और बाद में उन्हें लाकर नंगरहार प्रांत में ट्राफी की तरह लटकाया।

आपको बता दें अफगानिस्तान तालिबान और पाक सेना के बीच 48 घंटे तक लगातार संघर्ष जारी रहा था। इसके बाद एक युद्धविराम हुआ, जिसकी वजह थोड़ी शांति बनी हुई है। लेकिन इस झड़प में पाकिस्तान की तरफ से कई दर्जन सैनिकों के मारे जाने की आशंका है, जबकि अफगान लड़ाकों और आम नागरिकों की भी बड़ी संख्या में मौत हुई है।

