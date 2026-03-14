ड्रोन हमलों पर फायर जरदारी, पाकिस्तानी राष्ट्रपति की अफगानिस्तान को चेतावनी; बोले-सीमा पार कर दी
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को पड़ोसी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी दी है। इस बयान में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहाकि पाकिस्तान के नागरिक इलाकों पर ड्रोन हमले करके अफगानिस्तान ने सीमा पार कर दी है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को पड़ोसी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को चेतावनी दी है। इस बयान में पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहाकि पाकिस्तान के नागरिक इलाकों पर ड्रोन हमले करके अफगानिस्तान ने सीमा पार कर दी है। साथ ही यह भी कहाकि काबुल को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जारदारी का बयान दोनों पड़ोसियों के बीच अब तक की सबसे घातक झड़पों के बाद आया है। पिछले महीने के अंत में भड़की इन झड़पों का फिलहाल कोई अंत होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चीन और तुर्की बीच-बचाव की पूरी कोशिश कर चुके हैं।
क्या बोला पाकिस्तान
पाकिस्तान ने कहा है कि उसकी सेना ने दो ड्रोन को शुक्रवार को इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इसके मलबे से क्वेटा में दो बच्चे घायल हो गए। वहीं, देश के अन्य हिस्सों में दो अन्य लोग भी घायल हो गए। शुक्रवार को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि उसने देश की राजधानी काबुल समेत कई अन्य हिस्सों पर हवाई हमले किए हैं। उसने बताया कि इन हमलों में छह नागरिक मारे गए, वहीं 15 अन्य घायल हो गए। कुछ ही घंटों के बाद काबुल ने यह भी दावा किया उसकी वायु सेना ने इस्लामाबाद के करीब और उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है।
इस बात से इनकार
हालांकि पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाने से इनकार किया। उसने कहाकि उसके हमले पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों और उसके समर्थन वाले नेटवर्क्स पर हैं। इस्लामाबाद ने इसे एक खुला युद्ध बताया है। एक तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध से मध्य पूर्व अस्थिर है। वहीं, अफगानिस्तान-पाकिस्तान युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और चिंता में डाल दिया है। अफगान सरकार के प्रवक्ता का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने निजी एयरलाइन काम एयर को निशाना बनाया है। उन्होंने कहाकि यह कंपनी नागरिक विमानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के विमान को ईंधन की आपूर्ति करती है।
कब से चल रहा युद्ध
फरवरी के आखिर से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा था कि उसने सीमा पर पाकिस्तानी हमलों के जवाब में पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए थे। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसके अभियानों में सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) और उनके समर्थक नेटवर्क को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तानी तालिबान और उनके समर्थक नेटवर्क को अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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