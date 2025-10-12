पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर कैसे हैं हालात? भारत आए तालिबान विदेश मंत्री ने बताया
भारत आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब हालात सामान्य हैं। तालिबान सरकार ने दावा किया था कि बीती रात कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए।
पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के साथ बढ़े तनाव को लेकर तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि अब सीमा पर हालात सामान्य हो गए हैं। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात को हुई फायरिंग के बाद कतर और सऊदी अरब की मध्यस्थता से हमले रुक गए हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। रविवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें महिला पत्रकारों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया क्या था। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी विवाद हो गया था और कहा गया था कि जान-बूझकर महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका गया गया है।
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने कम से कम 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। उन्होंने यह भी कहा था कि गोलीबारी में 9 तालिबानी जवानों की भी जान गई है।
इस हफ्ते की शुरुआत में अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान पर राजधानी काबुल और देश के पूर्वी हिस्से में एक बाजार को निशाना बनाकर बमबारी करने का आरोप लगाया था। पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगान बलों ने 25 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, 58 सैनिक मारे गए हैं और 30 अन्य घायल हुए हैं।
इसी बीच भारत आए तालिबान विदेश मंत्री ने अपना आगरा जाने का दौरा रद्द कर दिया है। उनका प्लान ताजमहल देखने का था। इसके पीछे की कोई वजह सामने नहीं आई है। उनकी भारत यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और अफगानिस्तान दोनों के ही पाकिस्तान से तनावपूर्ण संबंध हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान ही उसने राजधानी काबुल और अन्य इलाकों में बमबारी की।
