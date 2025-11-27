वापस आ रहा है एडॉल्फ हिटलर, इस देश में एक बार फिर लड़ने जा रहा चुनाव; क्या माजरा?

संक्षेप: इतिहास के पन्नों में एडोल्फ हिटलर का नाम एक क्रूर तानाशाह में रूप में दर्ज है। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था जिसने जर्मनी की नाजी पार्टी का गठन किया था। अब यह नाम एक बार फिर चर्चा में है।

इतिहास के पन्नों में जर्मनी के तानाशाह, एडोल्फ हिटलर का नाम एक क्रूर शासक के रूप में दर्ज है। अब हाल ही में यह नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी वजह है एक अफ्रीकी देश के नेता। दरअसल अफ्रीका महाद्वीप के नामिबिया में एक ऐसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका नाम पूरी दुनिया को चौंका रहा है। यह नाम है- एडॉल्फ हिटलर उनोना। उनकी वजह से नामीबिया का लोकल इलेक्शन भी चर्चा में आ गया है। एडॉल्फ हिटलर उनोना उत्तरी ओशाना रीजन की ओम्पुंद्जा सीट से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और माना जा रहा है कि वह यह सीट दोबारा जीत कर वापसी करने वाले हैं।

जानकारी के मुताबिक एडॉल्फ हिटलर उनोना नामिबिया में साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन (SWAPO) पार्टी के नेता हैं। उन्होंने 2004 में पहली बार इस सीट को जीता था और तब से वह लगातार इसे बचाते आ रहे हैं। उनकी उम्र 59 साल है और वह देश की स्थानीय राजनीति में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। वहीं उनके नाम की वजह से उनका चुनाव अब एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा का विषय बना है।

आखिर उनका नाम Adolf Hitler क्यों रखा गया? यह सवाल पहली बार तब चर्चाओं में आया जब 2020 में चुनाव जीतने के बाद दुनिया की नजर उन पर पड़ी। तब उन्होंने बताया कि यह नाम उनके पिता ने रखा था और उनके पिता को इस नाम का इतिहास पता नहीं था और ना ही वे तानाशाह को जानते थे। न्यू यॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनोना ने बताया, “मेरे पिता शायद एडॉल्फ हिटलर का मतलब नहीं जानते थे। बचपन में मुझे भी यह नाम सामान्य ही लगा।”