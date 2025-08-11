Action against those working illegally Britain hundreds people many Indians arrested ब्रिटेन में अवैध तरीके से कामकाज करने वालों पर ऐक्शन, कई भारतीयों समेत सैकड़ों लोग गिरफ्तार, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Action against those working illegally Britain hundreds people many Indians arrested

ब्रिटेन में अवैध तरीके से कामकाज करने वालों पर ऐक्शन, कई भारतीयों समेत सैकड़ों लोग गिरफ्तार

गृह मंत्रालय ने बताया कि 20 से 27 जुलाई के बीच कुल 1,780 व्यक्तियों को रोका गया। इनमें से 280 प्रवासियों और शरणाथियों को जरूरी दस्तावेजों के बगैर काम करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ आगे का ऐक्शन लिया जा रहा है। 

Niteesh Kumar भाषाMon, 11 Aug 2025 09:50 PM
share Share
Follow Us on
ब्रिटेन में अवैध तरीके से कामकाज करने वालों पर ऐक्शन, कई भारतीयों समेत सैकड़ों लोग गिरफ्तार

ब्रिटेन में आपूर्ति करने वाली कंपनियों के लिए अवैध रूप से काम करने के संदेह में दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके तहत, अधिकारियों ने कई भारतीयों समेत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इस सप्ताह खुलासा किया कि उसके आव्रजन प्रवर्तन दलों ने हाल ही में नेशनवाइड इंटेंसिफिकेशन वीक ऑफ एक्टिविटी के तहत ऑपरेशन इक्वलाइज चलाया, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से काम करने वालों को चिह्नित करना था। आपूर्ति करने वाले चालक के रूप में काम करने वाले प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित करना था।

ये भी पढ़ें:कोलंबिया के सांसद और राष्ट्रपति पद के दावेदार की मौत, रैली के दौरान लगी थी गोली
ये भी पढ़ें:पुतिन से जल्द मुलाकात करेंगे ट्रंप, यूक्रेन की बढ़ गई चिंता; किस बात का डर

गृह मंत्रालय ने बताया कि 20 से 27 जुलाई के बीच कुल 1,780 व्यक्तियों को रोका गया। इनमें से 280 प्रवासियों और शरणाथियों को जरूरी दस्तावेजों के बगैर काम करते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। ऐसी ही छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पश्चिमी लंदन के हिलिंगडन में 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया, जिनमें से पांच को अवैध कार्य गतिविधि के लिए हिरासत में लिया गया। ब्रिटेन की सीमा सुरक्षा और शरण मंत्री डेम एंजेला ईगल ने कहा, ‘अवैध कामकाज हमारी सीमा सुरक्षा को कमजोर करता है और हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।'

गृह मंत्रालय ने पिछले महीने शुरू की कार्रवाई

सीमा सुरक्षा और शरण मंत्री ने कहा कि हमने पूरे ब्रिटेन में अपनी प्रवर्तन गतिविधियों को तेज कर दिया है, ताकि उन लोगों पर नकेल कसी जा सके जो सोचते हैं कि वे ब्रिटेन में आव्रजन और रोजगार कानूनों से बच सकते हैं। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय की ओर से पिछले महीने जारी की गई उस चेतावनी के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि खाद्य पदार्थ की अपूर्ति व्यवसाय में लगे लोगों को आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाने पर उनके लिए शरण पाने से जुड़ी सहायता बंद की जा सकती है।

London Digital Arrest Fraud

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।