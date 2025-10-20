पुतिन की शर्तें मान लो, नहीं तो रूस तबाह कर देगा यूक्रेन; जेलेंस्की से बोले ट्रंप

संक्षेप: मामले के जानकार बताते हैं कि दोनों राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक के दौरान कई बहस हुई और ट्रंप कई बार गालियां देते नजर आए। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन में फ्रंटलाइन के नक्शे एक तरफ फेंक दिए और जेलेंस्की से पूरे डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है।

रूस और यूक्रेन युद्ध के समाधान में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से वाइट हाउस में शुक्रवार को मुलाकात की थी। खबर है कि इस बैठक के दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को रूस की शर्तें मानने की अपील की थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। इसके अलावा हथियार सप्लाई के मोर्चे पर भी ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दे दिया है।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा है कि अगर वह नहीं माने, तो पुतिन यूक्रेन को तबाह कर देंगे। मामले के जानकार बताते हैं कि दोनों राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक के दौरान कई बहस हुई और ट्रंप कई बार गालियां देते नजर आए। उन्होंने बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन में फ्रंटलाइन के नक्शे एक तरफ फेंक दिए और जेलेंस्की से पूरे डोनबास क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, बाद में ट्रंप ने मौजूदा फ्रंटलाइन्स को फ्रीज करने का भी समर्थन किया था।

रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की और उनकी टीम लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों की सप्लाई के लिए ट्रंप को मनाने पहुंची थी, लेकिन अमेरिकी ने यूक्रेन को इनकार कर दिया।

बैठक के जानकार एक यूरोपीय अधिकारी ने अखबार को बताया है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा है कि पुतिन ने उन्हें कहा था कि संघर्ष 'युद्ध नहीं, बल्कि स्पेशल ऑपरेशन था।' साथ ही ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को डील करनी होगी या तबाही झेलनी होगी। अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने जेलेंस्की को चेतावनी दी, 'अगर (पुतिन) चाहते हैं, तो आपको तबाह कर देंगे।' एक अधिकारी ने अखबार से कहा कि बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के युद्धक्षेत्र के नक्शों को तक फेंक दिया था।