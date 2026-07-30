केशम द्वीप पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबर फैलते ही वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है। इससे तेल की कीमतों में उछाल आया है। हमलों के बाद वैश्विक तेल बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' की कीमतों में 8% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है।

पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग और विकराल हो गई है। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर कथित बैलिस्टिक मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। गुरुवार, 30 जुलाई 2026 की सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण केशम द्वीप पर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमान (सेंटकॉम) के अनुसार, इन हमलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया है।

सेंटकॉम ने दावा किया कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को निशाना बनाये जाने के जवाब में की गई है। वहीं, ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों में क़ेशम द्वीप पर एक परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी, जिनमें दो वर्ष का एक बच्चा भी शामिल है। सरकारी मीडिया के अनुसार, देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों के अन्य स्थानों पर भी हमले किए गए हैं।

दो घंटे तक बरसाया बारूद और मिसाइल CENTCOM के अनुसार, यह ऑपरेशन गुरुवार आधी रात करीब दो घंटे तक रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चला। इस दौरान अमेरिकी विमानों ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों को मिसाइलों, ड्रोनों और बम गिराकर नेस्तनाबूद कर दिया। इन लक्ष्यों में सैन्य कमांड सेंटर, ड्रोन ठिकाने, तटीय निगरानी केंद्र और IRGC की समुद्री युद्ध क्षमताएं शामिल थीं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, द्वीप पर हुए इन हमलों में तीन लोगों की मौत हुई है।

क्यों खास है केशम द्वीप? दरअसल, केशम द्वीप महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है और यह होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) में स्थित है, जो दुनिया के सबसे अहम रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। यह जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह वह जगह है जहाँ से दुनिया के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) का लगभग पाँचवां हिस्सा (~20%) गुजरता है। इसे IRGC का "प्राइमरी डिनायल हब" भी कहा जाता है, जहाँ से ईरान समुद्री यातायात पर नजर रखता है और उसे नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा यहाँ ईरान के पास अंडरग्राउंड "मिसाइल सिटी", रडार सिस्टम और घातक फास्ट-अटैक बोट्स का जाल बिछा हुआ है।

टकराव का मुख्य केंद्र बना मौजूदा टकराव से पहले, दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की खेप इसी रास्ते से गुजरती थी, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान द्वारा इस जलमार्ग पर नियंत्रण का दावा करने और खाड़ी देशों के समर्थन वाले ओमान के उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद, जिसमें समुद्री आवाजाही के संयुक्त प्रबंधन की बात कही गई थी, होर्मुज जलडमरूमध्य इस टकराव का मुख्य केंद्र बन गया है।

बड़ी चोट देने की चाल इसके अलावा इस द्वीप पर सिद्ध हर्रा (Hara) मैंग्रोव वन स्थित हैं, जो प्रवासी पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल हैं। बड़ी बात यह भी है कि केशम द्वीप एक प्रमुख मुक्त व्यापार क्षेत्र (Free Trade Zone) है, जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देता है। अमेरिका ने इस पर हमला करके ईरान को बड़ी चोट देने की चाल चली है।

आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, भारत पर क्या प्रभाव केशम द्वीप पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की खबर फैलते ही वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है। इससे तेल की कीमतों में उछाल आया है। हमलों के बाद वैश्विक तेल बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' की कीमतों में 8% से अधिक की तेजी दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों (क्रूड ऑयल और गैस) का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आयात करता है। यहाँ तनाव बढ़ने का सीधा मतलब है पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी और महंगाई का झटका। यह हमला केवल केशम द्वीप तक सीमित नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब की सेनाओं ने पूर्वी इराक में भी ईरान समर्थित समूहों पर हमले किए हैं। वहीं जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने गुरुवार को ईरान की ओर से दागी गई पांच मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है।