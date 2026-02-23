सावधान! मौसम का बदला मिजाज, 55 MPH की रफ्तार से आगे बढ़ रहा तूफान; न्यू जर्सी में 'आपातकाल'
न्यू जर्सी इस वक्त बर्फीले तूफान (ब्लिजार्ड) की चपेट में है। बताया जा रहा है कि यह 30 वर्षों में सबसे गंभीर तूफान है। विंटर स्टॉर्म हर्नांडो नामक इस शक्तिशाली उत्तर-पूर्वी तूफान (नॉरईस्टर) ने राज्य को बम साइक्लोन में बदल दिया है, जिससे भीषण बर्फबारी, तेज हवाएं (55-60 मील प्रति घंटे तक के झोंके), शून्य दृश्यता (व्हाइटआउट कंडीशंस) और तटीय बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। खतरे को देखते हुए राज्यपाल मिकी शेरिल ने कार्यकारी आदेश जारी कर पूरे 21 काउंटियों में आपातकाल (State of Emergency) घोषित कर दिया, जो रविवार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया है।
55 MPH की रफ्तार से बढ़ता तूफान
राज्यपाल मिकी शेरिल ने कार्यकारी आदेश जारी कर इसकी घोषणा की, जिसमें 55 मील प्रति घंटे तक की तेज हवाओं के साथ ब्लिजार्ड की स्थिति, भारी बर्फबारी और तटीय बाढ़ का खतरा बताया गया है। गवर्नर मिकी शेरिल ने कहा कि सोमवार तक पूरे राज्य में भीषण ब्लिजार्ड की स्थिति रहेगी। अपने बयान में गवर्नर शेरिल ने कहा कि कल से शुरू होकर सोमवार तक, पूरे राज्य में भीषण हिमपात की उम्मीद है। हम न्यू जर्सी के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वे सावधानी बरतें, सड़कों से दूर रहें और तूफान के दौरान सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।
वहीं, राज्य के अधिकारियों और मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार, पूरे राज्य में 10 इंच से अधिक बर्फबारी हो सकती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में 18 से 24 इंच तक बर्फ जमा होने की संभावना है। AccuWeather ने जर्सी तट पर बर्फीले तूफान की स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं, स्थानीय बाढ़ और समुद्र तट का कटाव शामिल हो सकता है।
न्यू जर्सी में बर्फीले तूफान की चेतावनी
रविवार दोपहर से शाम तक हालात बिगड़ने के कारण राज्य के बड़े हिस्से में बर्फीले तूफान (ब्लिजार्ड) की चेतावनी जारी की गई है। यह 30 वर्षों में पहली बार है जब पूरे राज्य में ब्लिजार्ड वार्निंग जारी हुई है। अटलांटिक सिटी में WPVI ने रिपोर्ट किया कि तेज हवाओं के कारण बर्फबारी से दृश्यता बहुत कम हो गई थी और सड़कों तथा पैदल मार्गों पर बर्फ तेजी से जमा हो रही थी।
न्यू जर्सी में यात्रा प्रतिबंध
तूफान के और तेज होने के साथ न्यू जर्सी आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय (राज्य पुलिस के अधीन) ने रविवार रात 9 बजे से अनिवार्य यात्रा प्रतिबंध की घोषणा की। इस दौरान छूट प्राप्त न होने वाले सभी वाहनों को राज्य, काउंटी, नगरपालिका और अंतरराज्यीय सड़कों पर चलने से रोक दिया गया। हालांकि, न्यू जर्सी टर्नपाइक इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। छूट प्राप्त वाहनों में आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ता, सार्वजनिक निर्माण दल, स्वास्थ्य कर्मी, उपयोगिता (यूटिलिटी) कर्मचारी, न्यूज मीडिया, आवश्यक आपूर्ति श्रृंखला संचालन और तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत वाले लोग शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
