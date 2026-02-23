सावधान! मौसम का बदला मिजाज, 55 MPH की रफ्तार से आगे बढ़ रहा तूफान; न्यू जर्सी में 'आपातकाल'

न्यू जर्सी इस वक्त बर्फीले तूफान की चपेट में है। बताया जा रहा है कि यह 30 वर्षों में सबसे गंभीर तूफान है। विंटर स्टॉर्म हर्नांडो नामक इस शक्तिशाली उत्तर-पूर्वी तूफान ने राज्य को बम साइक्लोन में बदल दिया है, जिससे भीषण बर्फबारी, तेज हवाएं, शून्य दृश्यता और तटीय बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।

न्यू जर्सी इस वक्त बर्फीले तूफान (ब्लिजार्ड) की चपेट में है। बताया जा रहा है कि यह 30 वर्षों में सबसे गंभीर तूफान है। विंटर स्टॉर्म हर्नांडो नामक इस शक्तिशाली उत्तर-पूर्वी तूफान (नॉरईस्टर) ने राज्य को बम साइक्लोन में बदल दिया है, जिससे भीषण बर्फबारी, तेज हवाएं (55-60 मील प्रति घंटे तक के झोंके), शून्य दृश्यता (व्हाइटआउट कंडीशंस) और तटीय बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। खतरे को देखते हुए राज्यपाल मिकी शेरिल ने कार्यकारी आदेश जारी कर पूरे 21 काउंटियों में आपातकाल (State of Emergency) घोषित कर दिया, जो रविवार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया है।

55 MPH की रफ्तार से बढ़ता तूफान राज्यपाल मिकी शेरिल ने कार्यकारी आदेश जारी कर इसकी घोषणा की, जिसमें 55 मील प्रति घंटे तक की तेज हवाओं के साथ ब्लिजार्ड की स्थिति, भारी बर्फबारी और तटीय बाढ़ का खतरा बताया गया है। गवर्नर मिकी शेरिल ने कहा कि सोमवार तक पूरे राज्य में भीषण ब्लिजार्ड की स्थिति रहेगी। अपने बयान में गवर्नर शेरिल ने कहा कि कल से शुरू होकर सोमवार तक, पूरे राज्य में भीषण हिमपात की उम्मीद है। हम न्यू जर्सी के सभी निवासियों से अपील करते हैं कि वे सावधानी बरतें, सड़कों से दूर रहें और तूफान के दौरान सभी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें।

वहीं, राज्य के अधिकारियों और मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार, पूरे राज्य में 10 इंच से अधिक बर्फबारी हो सकती है, जबकि तटीय क्षेत्रों में 18 से 24 इंच तक बर्फ जमा होने की संभावना है। AccuWeather ने जर्सी तट पर बर्फीले तूफान की स्थिति का अनुमान जताया है, जिसमें 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं, स्थानीय बाढ़ और समुद्र तट का कटाव शामिल हो सकता है।

न्यू जर्सी में बर्फीले तूफान की चेतावनी रविवार दोपहर से शाम तक हालात बिगड़ने के कारण राज्य के बड़े हिस्से में बर्फीले तूफान (ब्लिजार्ड) की चेतावनी जारी की गई है। यह 30 वर्षों में पहली बार है जब पूरे राज्य में ब्लिजार्ड वार्निंग जारी हुई है। अटलांटिक सिटी में WPVI ने रिपोर्ट किया कि तेज हवाओं के कारण बर्फबारी से दृश्यता बहुत कम हो गई थी और सड़कों तथा पैदल मार्गों पर बर्फ तेजी से जमा हो रही थी।