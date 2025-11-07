महिला को अर्धनग्न बांधा, कभी दौड़ाकर मारा, 5 दोस्त करते थे ऐसी भयंकर क्रूरता

संक्षेप: महिला के शरीर पर कई खुली चोटों के निशान मिले हैं। साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों पर सूजन थी, हाथों और एड़ियों का मांस गायब था और बंदूक की गोलियों के चलते पूरे शरीर पर भयंकर निशान बने हुए थे। महिला को अस्पताल ले जाया गया है।

अमेरिका के टेक्सस के पास साउथ ऑस्टिन में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी पर एक महिला को घर में बंधक बनाने और उत्पीड़न करने के आरोप हैं। खास बात है कि पीड़ित महिला आरोपियों की दोस्त थी। जब पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, तो वहां पीड़िता अर्धनग्न हालत में एक खंभे से बंधी हुई मिली थी। साथ ही उसके शरीर पर चोट के कई गंभीर निशान भी मिले हैं।

ऑस्टिन अमेरिकन स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि वह घर में रहने वाली एक महिला की दोस्त थी और कई बार उनके घर जाती थी। हलफनामे में उसने कहा, 'एक दिन उन लोगों ने फैसला किया कि वह मुझे अब पसंद नहीं करते और मुझे घर से निकलने नहीं दिया।' महिला ने पुलिस को बताया कि उसे हफ्तों तक बाहर रखा गया और अगर वह भागने की कोशिश करते, तो उसे पीटा जाता।

ऐसे करते थे प्रताड़ित महिला के शरीर पर कई खुली चोटों के निशान मिले हैं। साथ ही उसके शरीर के कई हिस्सों पर सूजन थी, हाथों और एड़ियों का मांस गायब था और बंदूक की गोलियों के चलते पूरे शरीर पर भयंकर निशान बने हुए थे। महिला को अस्पताल ले जाया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, जांचकर्ताओं ने बताया है कि घर में एक रुटीन बन गया था। इसके तहत महिला को रात में सिर्फ एक प्लेट खाना दिया जाता था, वह बाहर सोती थी और लोहे के स्टैंड से बांधा जाता था। हलफनामे में बताया गया है कि संदिग्धों ने स्वीकार किया है कि महिला को टॉर्चर करने के लिए बीबी बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था।

कास्त्रो का कहना है कि उसने खासतौर से इलेक्ट्रिक राइफल स्टाइल बीबी गन खरीदी थी, ताकि महिला को प्रताड़ित किया जा सके। उसने अधिकारियों को बताया कि वह जब काम से घर लौटता था, तो अलमारी से बंदूक निकालता और मैदान में उसे दौड़ाकर गोलियां मारता था।

बच्चे ने भी दी गवाही पुलिस को घर में तीन बच्चे भी मिले हैं। फॉरेंसिक इंटरव्यू के दौरान बच्चे ने अधिकारियों को बताया है कि उसके पिता कास्त्रो महिला को गोली मारते थे और उसकी मां कार्नी ऐसा होते हुए देखती थी। बच्चे ने बताया है कि पीड़िता को बाहर सुलाते थे। बच्चे ने बताया है कि उसे घर के अंदर पीड़िता के चीखने की आवाज आती थी।

सभी आरोपियों को ट्रेविस काउंटी जेल में रखा गया है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।