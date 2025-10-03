तेल लेकर रूस से भारत जा रहा था जहाज, इस देश ने कैप्टन पर किया मुकदमा; क्या वजह

समुद्री यातायात निगरानी वेबसाइट के अनुसार, 'पुष्पा' या 'बोराके' नामक यह टैंकर 20 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग के निकट प्रिमोर्स्क स्थित रूसी तेल टर्मिनल से रवाना होने के बाद डेनमार्क के तट से गुजरा था, तथा रविवार से फ्रांस के पश्चिमी बंदरगाह सेंट-नजायर के तट से दूर रुका हुआ है।

फ्रांस के अटलांटिक तट के पास पकड़े गए रूसी बेड़े से जुड़े तेल टैंकर के कैप्टन के खिलाफ फरवरी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि चालक दल ने कथित तौर पर सहयोग करने से इनकार कर दिया है। फ्रांस के एक अभियोजक ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बंदरगाह शहर ब्रेस्ट के अभियोजक स्टीफन केलेनबर्जर ने बताया कि मंगलवार को हिरासत में लिए गए दो चीनी चालक दल के सदस्यों, कैप्टन और ‘चीफ मेट’ को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। ‘चीफ मेट’ को बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया है।

केलेनबर्जर ने बताया कि अटलांटिक समुद्री प्रीफेक्ट द्वारा सोमवार को न्यायिक अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद चालक दल के 'सहयोग करने से इनकार' के बाद प्रारंभिक जांच शुरू की गई। चालक दल यह भी नहीं स्पष्ट कर पाया कि यह जहाज किस देश का है। केलेनबर्जर ने कहा कि जहाज की बताई गई राष्ट्रीयता और वास्तविक राष्ट्रीयता के बीच गड़बड़ दिखाई देने पर फ्रांसीसी नौसैनिक शनिवार को अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप जहाज पर चढ़ गए थे।

उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी नौसेना की जांच में यह निष्कर्ष निकला कि 'बड़ी मात्रा में तेल की खेप' लेकर रूस से भारत जा रहे जहाज पर किसी देश का ध्वज नहीं था। उन्होंने बताया कि कैप्टन को 23 फरवरी को ब्रेस्ट में मुकदमे के लिए बुलाया गया है। केलेनबर्जर ने कहा कि कैप्टन को एक वर्ष तक की जेल की सजा सुनाई जा सकती है और 150,000 यूरो (176,000 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इस बीच, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आरोप लगाया है कि यह टैंकर रूस के तथाकथित शैडो बेड़े का हिस्सा है। इस तरह के पुराने टैंकरों का मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है। आरोप है कि यूक्रेन में रूस के युद्ध के कारण पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से बचने के लिए ऐसे टैंकर का इस्तेमाल किया जाता है।

मैक्रों ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह डेनमार्क के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने के मामले में शामिल हो सकता है, क्योंकि यह पिछले सप्ताह डेनमार्क के तट से गुजर रहा था।

यह पूछे जाने पर कि क्या टैंकर को ड्रोन उड़ानों से जोड़ा जा सकता है, मैक्रों ने कहा, 'अभी जांच जारी है... मैं इसे बिल्कुल भी खारिज नहीं कर सकता। हालांकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि इन दो घटनाओं के बीच कोई स्पष्ट संबंध है।' डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक यूरोपीय शिखर सम्मेलन में मैक्रों ने यह बात कही।

इसका नाम कई बार बदला गया है। इस पर पश्चिम अफ्रीकी देश बेनिन का ध्वज लगा है और यह रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के तहत लक्षित जहाजों की सूची में शामिल है।