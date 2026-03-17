Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मोजतबा खामेनेई के पास ही गिरी थी मिसाइल, जानें कैसे बच गई जान; ऑडियो क्लिप से खुलासा

Mar 17, 2026 08:20 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share

अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। परिसर में मौजूद होने के बाद भी मोजतबा खामेनेई की जान बच गई। एक ऑडियो क्लिप से पता चला है कि उनकी जान कैसे बच गई। 

मोजतबा खामेनेई के पास ही गिरी थी मिसाइल, जानें कैसे बच गई जान; ऑडियो क्लिप से खुलासा

ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई की नाम फाइनल कर दिया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह मोजतबा को भी नहीं छोड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर खामेनेई के कार्यालय और आवास पर हमला किया, उससे कुछ देर पहले ही मोजतबा घर से बाहर निकले थे। ऐसे में उनकी जान बच गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'द टेलिग्राफ' के मुताबिक अमेरिका के इस हमले में खामेनेई के परिवार के सदस्यों के साथ कई सीनियर कमांडर भी मारे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया, ईश्वर की ही इच्छा थी कि मोजतबा की जान बच गई। वह आवास से कुछ दूरी पर ही किसी काम से गए थे। खामेनेई के ऑफिस के हेड ऑफ प्रोटोकॉल मजहर हुसैनी ने बताया कि वह घर के जीने के ही पास पहुंचे थे कि मिसाइल से हमला हो गया।

ये भी पढ़ें:पाक में हाहाकार! इस दिन के बाद खत्म हो जाएगी गैस, रॉकेट हुए पेट्रोल-डीजल के दाम

एक लीक ऑडियो से पता चलता है कि पूरे परिसर पर तीन मिसाइल गिरि थीं। उनमें से एक अली खामेनेई की आवास पर तो दूसरी मोजतबा के आवास पर गिरी थी। ईरान के सेना प्रमुख मोहम्मद शिराजी भी इस हमले में मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शव के टुकड़े पाए गए थे। मांस के टुकड़ों से ही अंदाजा लगाया गया कि यह उनका शव होगा।

ये भी पढ़ें:ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो खत्म हो जाएगा मध्य एशिया, ट्रंप ने चेताया

एक मिसाइल मोजतबा के रिश्तेदार मिसबाह अल हुदा बाघेरी के घर पर गिरी थी। इस हमले में मिसबाह का सिर ही धड़ से अलग हो गया था। अब मोजतबा के स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इरानी टीवी के मुताबिक उन्हें छोटी-मोटी चोट ही आई थी। कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मोजतबा की भी अमेरिका ने हत्या कर दी। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी हालत ठीक नहीं है। वहीं ईरान का कहना है कि मोजतबा पूरी तरह सुरक्षित हैं।

ये भी पढ़ें:जिसने कहा था 'पाक करेगा परमाणु हमला', वही अब बना मोजतबा खामेनेई का सैन्य सलाहकार

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने देश के नवनियुक्त सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के स्वास्थ्य को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि वह पूरी तरह से ठीक हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अराघची ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कि सर्वोच्च नेता "पूर्णतः स्वस्थ" हैं और पूरी मजबूती के साथ देश का प्रबंधन संभाल रहे हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब श्री खामेनेई की नियुक्ति के एक सप्ताह बाद भी उनके सार्वजनिक रूप से दिखाई न देने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। सीएनएन ने यह जानकारी दी है।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
iran america war Donald Trump

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।