Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़A Hindu man was beaten to death again by mob in Bangladesh
बांग्लादेश में फिर एक हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली जान

बांग्लादेश में फिर एक हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली जान

संक्षेप:

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी ज़िले में सोमवार देर रात उगाही के आरोप में एक हिंदू युवक को ग्रामीणों के एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला।

Dec 25, 2025 07:01 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
share Share
Follow Us on

भारत से तनातनी के बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म थामे नहीं थम रहा। ताजा घटनाक्रम में एक और हिन्दू युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी ज़िले में बुधवार की देर रात उगाही का आरोप लगा एक हिंदू युवक को ग्रामीणों के एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना 27 साल के दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जो मैमनसिंह के भालुका में एक कपड़ा मिल में काम करते थे। दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने हमला बोला था और पीट-पीटकर जान ले ली थी। बाद में उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा मॉब लिंचिंग की वारदात बुधवार रात करीब 11 बजे हुई। अखबार को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पांग्शा सर्कल) देब्रता सरकार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश हिंदू-मुस्लिम सबका, अगले PM माने जा रहे रहमान ने यूनुस को दिया मैसेज

पुलिस को गंभीर हालत में मिला था

मारे गए शख्स की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। वह उसी गांव का रहने वाला था, जहां वारदात हुई। पुलिस को वह गंभीर हालत में मिला था और उसे पांग्शा उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहां आज (गुरुवार) सुबह करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक का मुस्लिम साथी हिरासत में

द डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस ने सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को हिरासत में लिया है। उसके पास से दो हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें एक पिस्तौल और एक देसी शॉट वाली बंदूक शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सम्राट के खिलाफ कम से कम दो मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सम्राट कथित तौर पर एक आपराधिक गिरोह चला रहा था और जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल था। उन्होंने दावा किया कि वह हाल ही में गांव लौटने से पहले लंबे समय तक भारत में छिपा हुआ था।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen
भूगोल में पीएचडी और पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर उपाधि धारक। ईटीवी से बतौर प्रशिक्षु पत्रकार पत्रकारिता करियर की शुरुआत। कई हिंदी न्यूज़ चैनलों (इंडिया न्यूज, फोकस टीवी, साधना न्यूज) की लॉन्चिंग टीम का सदस्य और बतौर प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में काम करने के बाद डिजिटल पत्रकारिता में एक दशक से लंबे समय का कार्यानुभव। जनसत्ता, एनडीटीवी के बाद संप्रति हिन्दुस्तान लाइव में कार्यरत। समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक जगत के अंदर की खबरों पर चिंतन-मंथन और लेखन समेत कुल डेढ़ दशक की पत्रकारिता में बहुआयामी भूमिका। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और संपादन। और पढ़ें
Bangladesh Hindu Muslim

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।