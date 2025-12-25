बांग्लादेश में फिर एक हिन्दू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर ले ली जान

संक्षेप: द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी ज़िले में सोमवार देर रात उगाही के आरोप में एक हिंदू युवक को ग्रामीणों के एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला।

भारत से तनातनी के बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म थामे नहीं थम रहा। ताजा घटनाक्रम में एक और हिन्दू युवक की भीड़ ने पीट-पीटकर जान ले ली है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के राजबाड़ी ज़िले में बुधवार की देर रात उगाही का आरोप लगा एक हिंदू युवक को ग्रामीणों के एक समूह ने पीट-पीटकर मार डाला। यह घटना 27 साल के दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जो मैमनसिंह के भालुका में एक कपड़ा मिल में काम करते थे। दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाकर भीड़ ने हमला बोला था और पीट-पीटकर जान ले ली थी। बाद में उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया था।

द डेली स्टार की रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा मॉब लिंचिंग की वारदात बुधवार रात करीब 11 बजे हुई। अखबार को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (पांग्शा सर्कल) देब्रता सरकार ने बताया कि स्थानीय लोगों द्वारा एक व्यक्ति पर हमला किए जाने की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी मौत हो गई।

पुलिस को गंभीर हालत में मिला था मारे गए शख्स की पहचान अमृत मंडल के रूप में हुई है, जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। वह उसी गांव का रहने वाला था, जहां वारदात हुई। पुलिस को वह गंभीर हालत में मिला था और उसे पांग्शा उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जहां आज (गुरुवार) सुबह करीब 2 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।