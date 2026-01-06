92 साल का बूढ़ा जज सुनेगा निकोलस मादुरो का केस, क्यों US में 'रिटायर' नहीं होते हैं न्यायाधीश?
वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस के खिलाफ अमेरिकी अदालत में चल रहे हाई-प्रोफाइल ड्रग ट्रैफिकिंग केस की सुनवाई अब 92 वर्षीय संघीय जज अल्विन के. हेलरस्टीन के पास है। यह मामला न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में जजों की उम्र और उनकी सक्रियता पर भी चर्चा छेड़ रहा है। मादुरो को 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी फोर्सेस द्वारा काराकास में गिरफ्तार किया गया था, और 5 जनवरी को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में उनकी पहली पेशी हुई, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर बताया।
मादुरो केस का बैकग्राउंड
अमेरिकी सरकारी वकीलों के अनुसार, मादुरो पर नार्को-टेररिज्म, कोकेन आयात की साजिश, हथियारों से जुड़े अपराध और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। यह इंडिक्टमेंट मूल रूप से 2020 में जारी हुआ था, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी तक यह लंबित था। केस जज हेलरस्टीन को इसलिए मिला क्योंकि वे 2011 से ही मादुरो के सह-आरोपियों के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इनमें वेनेजुएला के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ह्यूगो कार्वाजल ('पोलो' कार्वाजल) भी शामिल हैं, जो सहयोग कर रहे हैं।
5 जनवरी की सुनवाई में मादुरो ने कहा- मैं बेकसूर हूं, मैं एक ईमानदार आदमी हूं और वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को 'अपहरण' बताया, लेकिन जज ने कहा कि इसके लिए अलग समय होगा। अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को निर्धारित है। मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल हिरासत में हैं।
जज अल्विन हेलरस्टीन कौन हैं?
- जन्म: 1933 में न्यूयॉर्क में। उम्र: 92 वर्ष।
- शिक्षा: कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और लॉ डिग्री।
- करियर: अमेरिकी आर्मी में जज एडवोकेट जनरल कॉर्प्स में सेवा, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस।
- नियुक्ति: 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के संघीय जज नियुक्त।
- 2011 में 'सीनियर स्टेटस' लिया, जो जजों के लिए सेमी-रिटायरमेंट है- इससे केस लोड कम होता है, लेकिन वे बड़े मामलों की सुनवाई जारी रख सकते हैं।
प्रमुख केस: 9/11 हमलों से जुड़े हजारों मुकदमे, हार्वे वाइंस्टाइन केस, ट्रंप के 'हश मनी' केस को फेडरल कोर्ट में ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज, वेनेजुएला गैंग मेंबर्स की डिपोर्टेशन रोकना आदि।
विशेषता: कड़े फैसले, सहयोग करने वालों को सख्त सजा, लेकिन निष्पक्षता के लिए मशहूर। वे ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं और ब्रॉन्क्स से गहरा लगाव रखते हैं। वकीलों का कहना है कि वे जिद्दी हैं, अपना फैसला खुद लेते हैं और उम्र के बावजूद पूरी तरह फिट हैं।
अमेरिकी बेंच पर उम्र क्यों सिर्फ एक नंबर है?
अमेरिकी संघीय न्यायिक व्यवस्था में जजों की उम्र पर कोई बाध्यता नहीं है, और यही वजह है कि 90 साल से ज्यादा उम्र के जज सक्रिय रहते हैं। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल III के तहत संघीय जजों (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक) को आजीवन नियुक्ति मिलती है। इसका मकसद राजनीतिक दबाव से स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
योग्यता पूरी होने पर जज सेमी-रिटायर हो सकते हैं – केस कम लेते हैं, लेकिन बड़े मामलों में सक्रिय रहते हैं। इससे नई नियुक्तियों के लिए जगह भी बनती है। कई देशों में रिटायरमेंट की उम्र सीमा होती है, लेकिन अमेरिका में नहीं। अगर जज फिट हैं और चाहें, तो वे दशकों तक सेवा दे सकते हैं। उदाहरण: जज हेलरस्टीन जैसे कई वरिष्ठ जज राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों के बड़े केस संभाल रहे हैं।
फायदा: अनुभव की वजह से जटिल मामलों में बेहतर फैसले।
चर्चा: कुछ लोग उम्र को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि फिटनेस और निष्पक्षता ज्यादा मायने रखती है।
यह मामला न केवल मादुरो के भविष्य को तय करेगा, बल्कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था की मजबूती और स्वतंत्रता का भी उदाहरण है। जैसे-जैसे ट्रायल आगे बढ़ेगा, दुनिया की नजरें न्यूयॉर्क की इस कोर्टरूम पर टिकी रहेंगी।
