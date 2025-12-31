रेगिस्तान में मिला अकूत खजाने से लदा 500 साल पुराना जहाज, भरे पड़े हैं सोने-चांदी के सिक्के

संक्षेप: नामीबिया के रेगिस्तान में अकूत खजाने से भरा 500 साल पुराना पानी का जहाज पाया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह पुर्तगाली जहाज है जो कि व्यापार के लिए निकला था। इसमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भरे पड़े हैं।

समुद्र में अगर कोई सैकड़ों साल पुराना पानी का जहाज मिल जाए तो शायद आश्चर्य ना हो लेकिन अगर ऐसा ही जहाज रेगिस्तान में रेत के नीचे दबा मिले तो यह जरूर हैरान करने वाली घटना है। अफ्रीका के नामीबिया रेगिस्तान में एक बेहद पुराना जहाज पाया गया है जिसमें अकूत खजाना भरा हुआ था। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 500 साल पुराना पुर्तगाली जहाज है जो कि अटलांटिक महासागर के रास्ते व्यापार के लिए निकला था। हालांकि किसी अनहोनी की वजह से जहाज डूब गया। पुरातत्विदों ने बताया कि आज यहां से समंदर काफी दूर है लेकिन पहले यहां तक समंदर की लहरें टकराती रहती थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2008 मे खनन के लिए यहां से समुद्री पानी को हटाया जा रहा था। उस समय यहां बड़ा लकड़ी का ढांचा पाया गया। जब खुदाई आगे बढ़ी तो यह जहाज के शक्ल में आ गया। इस जहाज को लेकर रिसर्च होने लगी। अब जाकर बताया गया है कि यह जहाज 1500 दशक में समंदर में डूब गया था।

जहाज में लदा है अकूत खजाना इस जहाज में सोने, चांदी और तांबे के अलावा कीमती हाथी दांत भी पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक जहाज में करीब 2 हजार सोने के सिक्के, चांदी और तांबे के सिक्के और हाथी के दांत रखे हुए थे। जानकारी के मुताबिक यह पुनर्जागरण काल का व्यापारिक जहाज है। इसे ओरैंजेमुंद रेक कहा जाता है।

समुद्री डाकुओं के सपने का जहाज जानकारी के मुताबिक कभी यह जहाज समुद्री डकैतों के सपने का जहाज हुआ करता था। यह किंग जॉन थर्ड के जमाने का जहाज है। इस जहाज में सैकड़ों किलो तांबा और मिंग साम्राज्य की निशानियां मौजूद हैं। खास बात यह है कि ना तो कोई चीज खराब हुई है और ना किसी में जंग लगी है।

1533 के आसपास पुर्तगाली मसाला मार्ग के जरिए भारत से भी व्यापार करते थे। अंदाजा लगाया गया है कि यह पोत लिसबन से भारत के लिए चला होगा और फिर हादसे का शिकार हो गया। यह धीरे-धीरे समंदर के किनारे आ गया और फिर रेत में दफन होगया। इतिहासकारों का अनुमान है कि इस जहाज में 200 से ज्यादा लोग सवार रहे होंगे। हालांकि कभी कोई कंकाल नहीं पाया गया है। ऐसे में यह रहस्य बना हुआ है कि इसमें सवार लोग कहां चले गए।