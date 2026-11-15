पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 8 आतंकवादी ढेर, आत्मघाती हमलावर भी मारा गया
बयान में कहा गया है कि प्रांत के कोलपुर इलाके में चलाए गए एक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आठ आतंकवादियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया।
पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने देश के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियानों के दौरान एक आत्मघाती हमलावर समेत आठ आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। अंतर-सेवा जनसंपर्क विभाग (आईएसपीआर) की ओर से जारी बयान के अनुसार, सुरक्षा बल बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्वेटा-तफ्तान राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त भी की जा रही है।
बयान में कहा गया है कि प्रांत के कोलपुर इलाके में चलाए गए एक अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आठ आतंकवादियों को मार गिराया और बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किया। बयान के अनुसार, बाद में आतंकवादियों ने सशस्त्र क्वाडकॉप्टर (चार पंखों वाले ड्रोन) से गश्त कर रहे सैन्य वाहनों को निशाना बनाया, जिसमें सेना के एक अधिकारी और एक जवान की मृत्यु हो गई।
आतंक के खिलाफ अभियान जारी
सेना ने बताया कि इलाके में बचे हुए आतंकवादी खतरे को खत्म करने के लिए तलाशी और सफाई अभियान जारी है। बयान में यह भी कहा गया है कि आतंकवादी समूह आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन, शक्तिशाली विस्फोटक उपकरणों और अन्य तकनीकी साधनों का इस्तेमाल तेजी से कर रहे हैं।
बयान के अनुसार, पाकिस्तान के सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद विरोधी अभियान जारी रखेंगी। उन्होंने प्रांत में आतंकवाद खत्म करने और शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प जताया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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