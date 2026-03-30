मिडिल ईस्ट में खूब बह रहा भारतीयों का खून, अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब तक 8 की बली चढ़ी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहे है। ट्रंप ने आगे कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्ष बहुत जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका के शांति समझौते की ज्यादातर शर्तों सहमत हो गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध में कम से कम 8 भारतीय जान गंवा चुके हैं। खबर है कि ताजा घटना कुवैत में घटी, जहां ईरानी हमले में एक और भारतीय ने जान गंवा दी है। इससे पहले UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी से एक भारतीय की मौत की जानकारी आई थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी।

कुवैत न्यूज एजेंसी के अनुसार, कुवैत के बिजली, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि बिजली और जल आसवन संयंत्रों में से एक के सर्विस भवन पर ईरान द्वारा किए गए क्रूर हमले में काफी क्षति हुई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीयता के एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि तकनीकी और आपातकालीन टीमों ने स्वीकृत आपातकालीन योजना के अनुरूप तत्काल घटना के परिणामों और प्रभावों से निपटना शुरू कर दिया है।

सऊदी अरब में एक आवासीय परिसर पर हुए मिसाइल हमले में किसी भी भारतीय की मौत नहीं हुई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने सोमवार को यह जानकारी दी। दूतावास ने कहा कि रविवार को इस घटना में घायल हुए एक भारतीय नागरिक का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में 'सऊदी सिविल डिफेंस' ने कहा, '...सभी अंतिम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि दो मृतक बांग्लादेशी हैं, 11 घायल व्यक्ति बांग्लादेश से हैं और एक घायल भारतीय नागरिक है।'

अब तक 8 की मौत मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शुक्रवार को भारत सरकार में मंत्रियों की बैठक हुई थी। इसके बाद बताया गया था कि मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में अब तक सात भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। सोमवार को कुवैत की घटना के बाद आंकड़ा बढ़ा है।

अबुधाबी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की चपेट में आकर गुरुवार को एक भारतीय समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हमले में एक भारतीय समेत तीन लोग घायल हो गए। अबू धाबी के मीडिया कार्यालय ने एक्स पर बताया कि मिसाइल हमले के बाद उसका मलबा सड़क पर गिया गया जिसकी चपेट में आने से दो लोगों की जान चली गई। हमले के चलते आसपास के कई भवनों और वाहनों को नुकसान हुआ। हमले के बाद आसपास के इलाके को सील कर दिया गया।

ओमान में ईरान का ड्रोन हमला, दो भारतीय की मौत 11 मार्च को ईरान के ड्रोन हमले में शुक्रवार को ओमान में दो भारतीयों की मौत हो गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के खाड़ी देशों के संयुक्त सचिव असीम महाजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि ओमान के सोहार शहर में हुए हमले में भारतीय नागरिकों की मौत हुई है।

ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं- ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से बातचीत कर रहे है। ट्रंप ने आगे कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्ष बहुत जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि ईरान अमेरिका के शांति समझौते की ज्यादातर शर्तों सहमत हो गया है, लेकिन हम इससे ज्यादा चाहते है।