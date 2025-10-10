फिलीपींस में 7.2 तीव्रता का भूकंप, जारी हो गई भयंकर सुनामी की चेतावनी
दक्षिणी फिलीपींस में तटीय इलाके में 7.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है लेकिन एजेंसियों ने सुनामी की चेतावनी जारी की है।
दक्षिणी फिलिपींस में शुक्रवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 7.6 तीव्रता के तेज झटकों के बाद यहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। जानकारी के मुताबिक भूकंप के केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थ। वहीं तटीय इलाके में केंद्र होने की वजह से समंदर में हलचल होने की आशंका है जो कि सुनामी का रूप ले सकती है।
फिलहाल भूकंप से किसी प्रकार के बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है। संबंधित एजेंसियों का कहना है कि अभी भूकंप के और भी झटके आ सकते हैं । ऐजेंसियों ने आफ्टरशॉक से होने वाले नुकसान के लिए आगाह कर दिया है। यूएस सुनामी वॉर्निंग सिस्टम का कहना है कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में जानलेवा सुनामी आ सकती है। फिवोल्क्स का कहना है कि अगले दो घंटे में सुनामी वाली लहरें समंदर में उठ सकती हैं।
अलर्ट में कहा गया है कि सुनामी की पहली लहर 9 बजकर 43 मिनट से 11 बजकर 43 मिनट के बीच आ सकती है। ये लहरें कई घंटों तक जारी रह सकती हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें करीब 74 लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप में कई ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था।
एक दिन पहले ही दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के गंजी तिब्बती स्वायत्त प्रान्त के शिनलोंग काउंटी में गुरुवार को स्थानीय समयानुसार 1:17 बजे 5.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किये गए थे। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र (सीईएनसी) ने यह जानकारी दी थी। भूकंप का केंद्र 30.84 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 99.86 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जमीन की सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में था।
