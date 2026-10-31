विरोध प्रदर्शन से निपटने का तगड़ा इंतजाम, 70,000 पुलिसकर्मी तैनात; अशांति का खतरा
फ्रांस में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच तगड़ा इंतजाम किया गया है। यहां पर विरोध-प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी के तहत 70,000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों को तैनात किया है। पेरिस में होने वाले मार्च का रास्ता बदलकर उसे राजधानी के बाहरी इलाके की ओर कर दिया गया
फ्रांस में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच तगड़ा इंतजाम किया गया है। यहां पर विरोध-प्रदर्शनों से निपटने की तैयारी के तहत 70,000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों को तैनात किया है। पेरिस में होने वाले मार्च का रास्ता बदलकर उसे राजधानी के बाहरी इलाके की ओर कर दिया गया, जबकि युवाओं के नेतृत्व में हो रहे ये विरोध-प्रदर्शन पूरे यूरोप में फैल गए हैं। गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने चेतावनी दी कि हैलोवीन (वार्षिक सांस्कृति उत्सव) के दिन, खासकर अंधेरा होने के बाद, अशांति फैलने का बहुत अधिक खतरा है।
अदालत में चुनौती
पेरिस पुलिस ने शहर के केंद्र से होकर गुजरने वाले यूनियन और येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों के मार्च पर रोक लगा दी। साथ ही, यह आदेश दिया कि प्रदर्शन केवल राजधानी के बाहरी मार्गों पर, पोर्ट डी बैग्नोलेट से पोर्ट डी चैरेंटन तक के एक तय रास्ते पर ही किए जा सकते हैं। यूनियनों और छात्र समूहों ने इन पाबंदियों को अदालत में चुनौती दी, लेकिन वे मुकदमा हार गए। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को कहा था कि दुकानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रदर्शन को शहर के केंद्रीय स्थलों से दूर रखा जाएगा।
लोगों के प्रवेश पर रोक
पुलिस ने ‘प्लेस डे ला रिपब्लिक’ और ‘लेस हालेस’ में भी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। 17 अक्टूबर को इन दोनों जगहों पर दंगा और लूटपाट हुई थी। यह रोक शनिवार और रविवार को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। जर्मनी में, ‘जेन जेड रेगेल्ट’ - जिसका मतलब है ‘जेन जी संभाल लेगा’- नाम के युवाओं के एक समूह ने लगभग 30 शहरों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। यह प्रदर्शन शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु संरक्षण और किफायती जीवन के लिए था। साथ ही सैन्य भर्ती को फिर से लागू करने के विरोध में था।
अधिकारियों ने क्या कहा
बर्लिन पुलिस को उम्मीद थी कि ब्रैंडेनबर्ग गेट पर लगभग 10,000 लोग जुटेंगे। कुरफर्स्टेनडैम बुलेवार्ड पर कुछ दुकानों ने अपनी खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से ढक लिया, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उन्हें हिंसा की किसी खास धमकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
स्पेन के बार्सिलोना में, कैटलन पुलिस ने अपने सबसे ऊंचे स्तर के अलर्ट को लागू करने की योजना बनाई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ‘ब्लोकस’ नाम के एक अज्ञात टिकटॉक नेटवर्क ने लोगों को फिर से इकट्ठा होने के लिए कहा था। पिछले शनिवार को वहां हुए दंगों के बाद लगभग 130 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से ज्यादातर नाबालिग हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।