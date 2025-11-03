अंग्रेजी में फेल हो गए 7000 ट्रक ड्राइवर, अमेरिका ने नौकरी से निकाला; भारतीयों पर ज्यादा असर

संक्षेप: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही प्रवासियों को निशाने पर लिया जा रहा है। हाल ही में भारतीय ट्रक ड्राइवर्स के ट्रक से हुई दुर्घटनाओं के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में ट्रकों के जरिए हुई दुर्घटनाओं में प्रवासियों से जुड़े मामले सामने आने के बाद ट्रक ड्राइवरों की नौकरी के ऊपर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अमेरिकी परिवहन विभाग के सचिव सीन डफी ने बताया कि इस साल अंग्रेजी दक्षता में असफल हो जाने की वजह से करीब 7000 हजार ट्रक ड्राइवर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। विभाग के इस कदम से सबसे ज्यादा भारतीय मूल के नागरिक प्रभावित होंगे। यहां पर लाखों की संख्या में सिख अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग में काम करते हैं, जिसमें से 90 फीसदी लोग ड्राइवर हैं।

उत्तरी अमेरिकी पंजाबी ट्रकर्स एसोसिएशन के अनुसार, अमेरिका में करीब 1.3 से लेकर 1.5 लाख ट्रक ड्राइवर पंजाब और हरियाणा से संबंध रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद हजारों की संख्या में ट्रक चालक प्रभावित हुए हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका के ओबामा प्रशासन के दौर में ट्रक प्रवासी ट्रक ड्राइवर्स के लिए एक ज्ञापन पारित किया गया था। इसके तहत ड्राइवर्स की जांच करने वाले निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था कि केवल भाषा के आधार पर किसी को हटाया या दरकिनार न किया जाए। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने ओबामा के इस फैसले को भी पलट दिया था। परिवहन सचिव ने कहा, "कमर्शियल ट्रक चालकों को अमेरिकी सड़कों पर ट्रक चलाने के लिए अंग्रेजी बोलना और समझना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो उन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा।"