7000 ठिकाने तबाह, 100 से अधिक जहाज डुबोए; ईरान को लेकर ट्रंप के बड़े-बड़े दावे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान पूरे जोर-शोर से जारी है। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 7000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सैन्य और व्यावसायिक ठिकाने शामिल हैं।

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान पूरे जोर-शोर से जारी है। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 7000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सैन्य और व्यावसायिक ठिकाने शामिल हैं। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरानी शासन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए पिछले कुछ दिनों में अभियान को पूरे बल के साथ जारी रखा है। हमने उनके सैन्य बल को शाब्दिक रूप से तबाह कर दिया है।

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उन्होंने बताया कि इन हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों में 90 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि ड्रोन हमलों में 95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन निर्माण संयंत्रों को भी निशाना बनाया है, जिसमें आज ही तीन ऐसे संयंत्रों पर हमले किए गए। ट्रंप ने आगे दावा किया कि पिछले हफ्तों में ईरान के 100 से अधिक नौसैनिक जहाजों को डुबोया या नष्ट किया जा चुका है। विशेष रूप से अमेरिकी सेना ने ईरान के महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला किया, जहां सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।

इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि हमने खार्ग द्वीप पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। द्वीप पर तेल पाइपलाइनों और तेल ढांचे को छोड़कर सब कुछ नष्ट किया गया। हमने जानबूझकर तेल सुविधाओं को नहीं छुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान या कोई अन्य पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालता है, तो अमेरिका तेल ढांचे को भी निशाना बनाने पर पुनर्विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। महज पांच मिनट की सूचना पर यह काम हो जाएगा, लेकिन इसे फिर से बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा।