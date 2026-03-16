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7000 ठिकाने तबाह, 100 से अधिक जहाज डुबोए; ईरान को लेकर ट्रंप के बड़े-बड़े दावे

Mar 16, 2026 11:22 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान पूरे जोर-शोर से जारी है। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 7000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सैन्य और व्यावसायिक ठिकाने शामिल हैं।

7000 ठिकाने तबाह, 100 से अधिक जहाज डुबोए; ईरान को लेकर ट्रंप के बड़े-बड़े दावे

मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान पूरे जोर-शोर से जारी है। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 7000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर सैन्य और व्यावसायिक ठिकाने शामिल हैं। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरानी शासन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने के लिए पिछले कुछ दिनों में अभियान को पूरे बल के साथ जारी रखा है। हमने उनके सैन्य बल को शाब्दिक रूप से तबाह कर दिया है।

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उन्होंने बताया कि इन हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों में 90 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि ड्रोन हमलों में 95 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन निर्माण संयंत्रों को भी निशाना बनाया है, जिसमें आज ही तीन ऐसे संयंत्रों पर हमले किए गए। ट्रंप ने आगे दावा किया कि पिछले हफ्तों में ईरान के 100 से अधिक नौसैनिक जहाजों को डुबोया या नष्ट किया जा चुका है। विशेष रूप से अमेरिकी सेना ने ईरान के महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर बड़ा हमला किया, जहां सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।

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इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि हमने खार्ग द्वीप पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। द्वीप पर तेल पाइपलाइनों और तेल ढांचे को छोड़कर सब कुछ नष्ट किया गया। हमने जानबूझकर तेल सुविधाओं को नहीं छुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान या कोई अन्य पक्ष होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही में बाधा डालता है, तो अमेरिका तेल ढांचे को भी निशाना बनाने पर पुनर्विचार कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। महज पांच मिनट की सूचना पर यह काम हो जाएगा, लेकिन इसे फिर से बनाने में बहुत लंबा समय लगेगा।

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बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिकी बलों ने 30 से अधिक खदान बिछाने वाले जहाजों और संबंधित सैन्य सुविधाओं को नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को धमकी देने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्होंने अन्य देशों से अपील की कि वे इस क्षेत्र में अमेरिका की मदद करें। ट्रंप ने कहा कि हम उन देशों को दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था होर्मुज पर हमारी तुलना में कहीं अधिक निर्भर है, कि वे आएं और इस मामले में हमारी सहायता करें।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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