पाकिस्तान में मॉनसूनी बारिश से मर गए 657 लोग, 1000 से ज्यादा घायल; इस राज्य में तबाही

Hindi Newsविदेश न्यूज़657 peoples killed in pakistan during monsoon season and 1000 injured

तैयब शाह ने कहा कि इस बार मॉनसून की बारिश इतनी ज्यादा है कि बीते कई सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एनडीएमए के अनुसार अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 171 बच्चे, 94 महिलाएं और 392 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा लगभग एक हजार लोग 26 जून से अब तक घायल हो चुके हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबादMon, 18 Aug 2025 02:47 PM
पाकिस्तान में मॉनसून की बारिश में ही 657 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान में जून के आखिर से लेकर अब तक बारिश में हुई मौतों का यह आंकड़ा है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रवक्ता तैयब शाह ने बताया कि अब भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 22 अगस्त तेज बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा सितंबर में भी दो से तीन बार मॉनसून की जोरदार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। शाह ने कहा कि इस साल मॉनसून की बारिश बीते साल की तुलना में 60 फीसदी तक अधिक है।

तैयब शाह ने कहा कि इस बार मॉनसून की बारिश इतनी ज्यादा है कि बीते कई सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एनडीएमए के अनुसार अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 171 बच्चे, 94 महिलाएं और 392 पुरुष शामिल हैं। इसके अलावा लगभग एक हजार लोग 26 जून से अब तक घायल हो चुके हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई हैं। यहां बारिश से मकान गिरने या अन्य घटनाओं में 394 लोग मारे गए हैं। इन मृतकों में 59 बच्चे और 43 महिलाएं भी शामिल हैं।

इसके बाद पंजाब की बात करें तो यहां भी 164 लोगों की मौत हुई है। सिंध में भी 28 मौतें हो चुकी हैं। बलूचिस्तान में 20 लोग मारे गए हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश से मरने वालों और घायलों का आंकड़ा सबसे अधिक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भी बारिश के चलते बड़ी घटनाएं हुई हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान में ही 32 लोग मारे गए हैं। यही नहीं खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और शांगला जिलों में तो लगभग 150 लोग लापता भी हैं। इन लोगों के भी मारे जाने का ही डर है। अकेले बुनेर जिले में ही 84 लोग मारे गए हैं। इनमें से 21 लोग तो एक ही परिवार के हैं, जो शादी समारोह के लिए तैयार हो रहे थे और इसी दौरान बादल फटने के चलते मारे गए।

