तुर्की ने साइप्रस की भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की संभावित योजना पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई है। 650 किलोमीटर रेंज के दावे वाली ब्रह्मोस को लेकर विवाद क्यों बढ़ा, भारत-साइप्रस रक्षा सहयोग और पूर्वी भूमध्यसागर के तनाव की पूरी कहानी जानें।

भारत की मिसाइल से तुर्की को क्या खतरा? साइप्रस की ब्रह्मोस खरीद पर संयुक्त राष्ट्र पहुंचा मामला (AI जेनरेटेड तस्वीर)

भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर तुर्की सहमा नजर आ रहा है। उसका पड़ोसी देश साइप्रस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया में है। इस पर तुर्की ने कड़ी आपत्ति जताई है। तुर्की ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचाते हुए साइप्रस के बढ़ते सैन्य सहयोग और हथियारों की खरीद पर सवाल उठाए हैं। मामला इसलिए अहम है क्योंकि साइप्रस और भारत के बीच रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और पूर्वी भूमध्यसागर में पहले से ही तुर्की, ग्रीस और साइप्रस के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि, अभी तक साइप्रस की ओर से ब्रह्मोस खरीदने का कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट घोषित नहीं किया गया है। तुर्की ने ब्रह्मोस की रेंज 650 किलोमीटर बताते हुए कथित तौर पर डर जाहिर किया है।

संयुक्त राष्ट्र में क्या कहा गया? इस विवाद की अहम कड़ी संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज A/81/476–S/2026/881 है। तुर्की के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि अहमत यिलदिज ने 2 नवंबर 2026 को एक पत्र भेजा था, जिसे 4 नवंबर को महासभा और सुरक्षा परिषद के दस्तावेज के रूप में प्रसारित किया गया। इसके साथ उत्तरी साइप्रस के प्रतिनिधि मूरत सोयसल का पत्र भी अटैच था।

इस पत्र में साइप्रस की सैन्य गतिविधियों, रक्षा बजट, दूसरे देशों के साथ सैन्य समझौतों और हथियारों की खरीद पर आपत्ति जताई गई है। पत्र के साथ दी गई सूची में भारत के साथ साइप्रस के रक्षा संबंधों का उल्लेख करते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों की संभावित खरीद की बात भी कही गई है। दस्तावेज में मिसाइल की अनुमानित रेंज 650 किलोमीटर बताई गई है।

तुर्की की ओर से संयुक्त राष्ट्र में भेजे गए पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि साइप्रस लगातार सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है और कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। तुर्की का दावा है कि इससे पूर्वी भूमध्यसागर में पहले से मौजूद सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है।

क्या साइप्रस वास्तव में ब्रह्मोस खरीद रहा है? साइप्रस और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की पुष्टि आधिकारिक स्तर पर हुई है, लेकिन ब्रह्मोस खरीद का सौदा अभी सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडिस भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का फैसला किया। इसके साथ 2026-2031 के लिए रक्षा सहयोग का रोडमैप भी घोषित किया गया।

भारत और साइप्रस के बीच रक्षा, सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, तकनीक और समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। हालांकि, भारत सरकार की आधिकारिक घोषणाओं में ब्रह्मोस मिसाइल खरीद का उल्लेख नहीं है।

ब्रह्मोस की ताकत क्या है, और 650 किमी रेंज का दावा कितना सही? ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च किए जाने वाले अलग-अलग संस्करणों में विकसित किया गया है। यह एंटी-शिप और लैंड-अटैक दोनों भूमिकाओं में इस्तेमाल हो सकती है। डीआरडीओ के मुताबिक, ब्रह्मोस भारतीय सेना और नौसेना में शामिल है।

ब्रह्मोस की खासियत इसकी तेज गति है। आधिकारिक ब्रह्मोस वेबसाइट के अनुसार, यह क्रूज चरण में लगभग 2.8 मैक की गति हासिल कर सकती है। इसकी शुरुआती सार्वजनिक रूप से घोषित रेंज 290 किलोमीटर रही है, जबकि बाद के संस्करणों और रेंज-विस्तार कार्यक्रम को लेकर इससे अधिक दूरी की क्षमताओं पर काम हुआ है।

तुर्की को संभावित ब्रह्मोस तैनाती से परेशानी क्यों? इसका जवाब केवल मिसाइल की तकनीकी क्षमता में नहीं, बल्कि साइप्रस और पूर्वी भूमध्यसागर के भू-राजनीतिक समीकरणों में छिपा है। साइप्रस द्वीप लंबे समय से दो हिस्सों में बंटा हुआ है। दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की सरकार है, जबकि उत्तरी हिस्से में तुर्की समर्थित प्रशासन है, जिसे केवल तुर्की मान्यता देता है। 1974 के संघर्ष के बाद यह विभाजन कायम है और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

तुर्की उत्तरी साइप्रस को अपनी सुरक्षा और तुर्की साइप्रस समुदाय के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा मानता है। दूसरी ओर, साइप्रस और ग्रीस तुर्की की सैन्य मौजूदगी और गतिविधियों को द्वीप की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताते हैं। यही विवाद दोनों पक्षों के बीच दशकों से तनाव का कारण बना हुआ है।

ऐसे माहौल में अगर साइप्रस भारत की लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली खरीदता है, तो तुर्की इसे केवल एक हथियार सौदे के तौर पर नहीं देखेगा। तुर्की की चिंता यह भी हो सकती है कि साइप्रस की सैन्य क्षमता बढ़ने के साथ क्षेत्र में उसके रणनीतिक विकल्प और प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। तुर्की के पत्र में साइप्रस के सैन्य आधुनिकीकरण, रक्षा बजट में बढ़ोतरी और फ्रांस, ग्रीस तथा इजरायल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग को भी इसी सुरक्षा संतुलन के संदर्भ में उठाया गया है।

भारत, साइप्रस और ग्रीस की नजदीकी भी तुर्की की चिंता बढ़ा रही है भारत और साइप्रस के बीच रक्षा संबंधों का विस्तार ऐसे समय में हो रहा है, जब साइप्रस और ग्रीस भी अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में साइप्रस गए थे। इसके बाद मई 2026 में साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक रोडमैप घोषित किया।

ग्रीस और साइप्रस के बीच भी सैन्य सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश इजरायल के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। तुर्की के लिए यह समीकरण इसलिए संवेदनशील है क्योंकि ग्रीस के साथ उसके एजियन सागर और पूर्वी भूमध्यसागर में समुद्री सीमाओं, हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर लंबे समय से विवाद हैं।

भारत के साथ साइप्रस की बढ़ती नजदीकी इस क्षेत्र में नई रणनीतिक कड़ी बन सकती है। भारत के लिए यह रक्षा निर्यात, समुद्री सहयोग और यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। वहीं साइप्रस के लिए भारत जैसे देश के साथ रक्षा सहयोग अपने सैन्य विकल्पों को व्यापक बनाने का रास्ता है।

पाकिस्तान के साथ तुर्की के रक्षा संबंधों का भी है संदर्भ भारत के रक्षा सहयोग पर तुर्की की आपत्ति के बीच पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत सैन्य संबंधों का उल्लेख भी चर्चा में है। तुर्की और पाकिस्तान लंबे समय से रक्षा प्रशिक्षण, सैन्य सहयोग, एयरोस्पेस तकनीक और रक्षा उद्योग में साझेदारी बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2026 में दोनों देशों के उच्चस्तरीय सैन्य संवाद में रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी।