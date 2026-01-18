Hindustan Hindi News
6 people killed 38 missing in fire at shopping complex in Karachi Pakistan
कराची के गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग, अब तक 6 की मौत; 38 लापता

पाकिस्तान के कराची में एमए जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया।

Jan 18, 2026 10:55 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, कराची
पाकिस्तान के कराची में एमए जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। ARY News के अनुसार, आग पर अब तक 60-70 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है, लेकिन बचाव और तलाशी अभियान जारी है। आशंका है कि इमारत में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। दक्षिण पुलिस के DIG के हवाले से बताया गया है कि वर्तमान में 38 लोग लापता हैं, और अधिकारी उनकी विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं। छह शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही, 22 घायल लोगों का इलाज चल रहा है।

गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर कासिम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमारत के अंदर अभी भी 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर खेद जताया और कहा कि यह कराची के प्रमुख बाजारों में से एक है, जो अब खंडहर में बदल गया है। व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने खुद 200 से 250 लोगों को बचाया है। उन्होंने यह भी बताया कि फायरफाइटर्स को बार-बार पानी और डीजल की कमी का सामना करना पड़ा, और फंसे लोगों से मदद की गुहारें लगातार मिल रही थीं। बचाव अधिकारियों ने बताया कि आग की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और इसे तुरंत पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। कुछ लोग धुएं से बीमार पड़ गए, जबकि अन्य भगदड़ में घायल हुए।

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तत्काल सहायता प्रदान करने तथा घायलों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। दूसरी ओर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जान-माल के नुकसान पर दुख जताया और सिंध के मुख्यमंत्री तथा कराची के मेयर को निर्देश दिया कि वे बचाव एवं अग्निशमन कार्यों के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करें और जांच कराएं।

