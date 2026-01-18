कराची के गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग, अब तक 6 की मौत; 38 लापता

संक्षेप: पाकिस्तान के कराची में एमए जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया।

पाकिस्तान के कराची में एमए जिन्नाह रोड पर स्थित गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिससे कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज फैली कि इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया। ARY News के अनुसार, आग पर अब तक 60-70 प्रतिशत तक काबू पा लिया गया है, लेकिन बचाव और तलाशी अभियान जारी है। आशंका है कि इमारत में अभी भी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं। दक्षिण पुलिस के DIG के हवाले से बताया गया है कि वर्तमान में 38 लोग लापता हैं, और अधिकारी उनकी विस्तृत जानकारी जुटा रहे हैं। छह शव बरामद कर लिए गए हैं, जिन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही, 22 घायल लोगों का इलाज चल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गुल प्लाजा ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तनवीर कासिम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमारत के अंदर अभी भी 80 से 100 लोग फंसे हो सकते हैं। उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर खेद जताया और कहा कि यह कराची के प्रमुख बाजारों में से एक है, जो अब खंडहर में बदल गया है। व्यापारियों ने दावा किया कि उन्होंने खुद 200 से 250 लोगों को बचाया है। उन्होंने यह भी बताया कि फायरफाइटर्स को बार-बार पानी और डीजल की कमी का सामना करना पड़ा, और फंसे लोगों से मदद की गुहारें लगातार मिल रही थीं। बचाव अधिकारियों ने बताया कि आग की तीव्रता बहुत ज्यादा है, और इसे तुरंत पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सका। कुछ लोग धुएं से बीमार पड़ गए, जबकि अन्य भगदड़ में घायल हुए।