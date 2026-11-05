शांति के लिए ₹4813515150000 और यमन... हूतियों ने सऊदी अरब के सामने रखी शर्तें, मानेगा रियाद?

सऊदी अरब जब लाल सागर में अपने तेल टैंकरों पर हूतियों के हमले के बाद तनाव कम करना चाहता था, तब यमन के विद्रोहियों ने जवाब में एक चौंकाने वाली शर्त रख दी। हूतियों ने कहा कि शांति तभी बनेगी जब रियाद 51 अरब डॉलर दे और उन्हें यमन का असली शासक मान ले।

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के सामने शांति के बदले में बेहद भारी शर्तें रख दी हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से युद्धविराम के बदले में 51 अरब अमेरिकी डॉलर ( 4813515150000 भारयती रुपये) की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह शर्त भी रखी है कि रियाद उन्हें यमन का असली शासक मान ले। यह मांग तब सामने आई जब हूतियों ने लाल सागर में सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया और रियाद तनाव को और बढ़ने से रोकना चाहता था। अगर सऊदी अरब यह शर्त मान लेता है, तो इसका मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होगा। इससे रियाद को ईरान के समर्थन वाले एक हथियारबंद समूह को अपने दक्षिणी पड़ोसी देश का शासक स्वीकार करना पड़ेगा।

हूती 51 अरब डॉलर क्यों मांग रहे हैं? जानकारों के मुताबिक, हूतियों ने 51 अरब डॉलर को सऊदी अरब के सालों से चले हवाई हमलों और लंबे नाकेबंदी से हुए नुकसान का मुआवजा बताया है। 2015 से चले यमन के गृहयुद्ध में सऊदी अरब ने हूतियों के खिलाफ हस्तक्षेप किया था। उस समय रियाद का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार की मदद करना था, लेकिन लड़ाई लंबी और महंगी हो गई। हालांकि पैसे की मांग अपने आप में बड़ी है, लेकिन रियाद के लिए सबसे मुश्किल हिस्सा हूतियों को यमन का शासक मानना है। इससे सऊदी अरब की दक्षिणी सीमा पर शक्ति का पूरा संतुलन बदल जाएगा। रियाद बिल्कुल यही नतीजा टालना चाहता है।

अदन के करीब पहुंच चुके हैं हूती जमीन पर हालात भी बदल रहे हैं। हूतियों ने यमन के अंदर और इलाके पर कब्जा कर लिया है और अब वे अदन की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी सेनाएं अदन से लगभग 50 मील (करीब 80 किलोमीटर) के अंदर पहुंच गई हैं। यह युद्ध के शुरुआती दौर के बाद से अब तक की सबसे करीबी स्थिति है। बता दें कि अदन सिर्फ एक और यमनी शहर नहीं है। यह दक्षिणी बंदरगाह शहर है और यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का मुख्यालय है, जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। हूतियों का अदन की तरफ बढ़ना सैन्य और राजनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे यमनी सरकार पर और दबाव पड़ सकता है और रियाद को यह फैसला करना पड़ सकता है कि वह और नुकसान रोकने के लिए और संसाधन लगाने को तैयार है या नहीं।

सऊदी एयरपोर्ट और तेल सुविधाओं पर हमले दरअसल, खतरा अब सिर्फ यमन या सऊदी सीमा तक सीमित नहीं रह गया है। हूतियों ने उन जगहों पर हमले तेज कर दिए हैं जो सऊदी अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्टूबर में हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ लगभग रोजाना हमले किए। हमले महीने के आखिर में और तेज हो गए। निशाने में सिविलियन एयरपोर्ट और सऊदी अरामको से जुड़ी जगहें शामिल थीं। कई जगहों पर आग लगने और नुकसान की खबरें आईं। रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों फ्लाइट रद्द हो गईं। ये हमले सऊदी अरब की उस कोशिश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें वह खुद को निवेश, पर्यटन और बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए सुरक्षित जगह के रूप में पेश करना चाहता है। बार-बार हमले इस छवि को खतरे में डाल रहे हैं।

सऊदी अरब ने हूती ठिकानों पर बार-बार हवाई हमले करके जवाब दिया। लेकिन जानकारों का कहना है कि सिर्फ हवाई हमलों से हूतियों को पीछे धकेलना मुश्किल है। हूती उन जगहों और कमांड सेंटरों पर भी हमला कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल सऊदी समर्थित सेना जमीनी हमले के लिए कर सकती है। यमन के शबवाह प्रांत में एक ऐसे ही हमले में कम से कम 75 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा घायल हुए। इसे गृहयुद्ध फिर से शुरू होने के बाद सबसे खतरनाक हमला बताया गया।

रियाद के सामने क्या विकल्प? सऊदी अरब के सामने अब कोई आसान रास्ता नहीं बचा है...