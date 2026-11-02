500 कारखानों पर ताला, सड़कों पर मजदूर; 28 महीने बाद बांग्लादेश में फिर बवाल, अब क्या होगा?

बांग्लादेश के कपड़ा मजदूर पिछले तीन दिनों से सड़कों पर हैं। वे ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हाईवे जाम किए गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस से भिड़ंत हुई, जिस कारण तनाव बढ़ गया है।

बांग्लादेश के कपड़ा (गारमेंट) मजदूर पिछले तीन दिनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं। वे ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर हाईवे जाम किए गए, पुलिस की गाड़ियों समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और कई जगह आगजनी के मामले सामने आए। देश के कई बड़े औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे लाखों मज़दूरों का काम रुक गया है। यह विरोध 2024 के जुलाई-अगस्त के बड़े राजनीतिक आंदोलन के लगभग 28 महीने बाद हो रहा है। उस समय शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और वे देश छोड़कर भारत चली गई थीं। इस बार मुख्य मुद्दा सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि कम मजदूरी और बढ़ती महंगाई है।

विरोध कैसे शुरू हुआ? दरअसल, 31 अक्टूबर से बांग्लादेश के प्रमुख कपड़ा हब में हालात बिगड़ने लगे। गाजीपुर, जो देश का सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट इलाका है, में मजदूरों ने ढाका-तंगैल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार झड़प हुई। स्थानीय अखबार प्रोथोम एलो के अनुसार, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कम से कम 30 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस कार समेत करीब 15 गाड़ियों में तोड़फोड़ की।

इसके बाद अगले दिन (1 नवंबर) ढाका के मीरपुर इलाके में हिंसा और बढ़ गई। मजदूरों ने मीरपुर-10 चौराहे को बंद कर दिया और पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों पर ईंट-पत्थर फेंके। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठीचार्ज किया। मीरपुर-11 मेट्रो स्टेशन के नीचे एक पुलिस गाड़ी को आग लगा दी गई। मीरपुर और पल्लबी के मेट्रो स्टेशन कुछ समय के लिए बंद रहे।

गाजीपुर के कोनाबारी में एक पुलिस बॉक्स जलाया गया। कालियाकैर में एक गारमेंट वेस्ट गोदाम और एक पिकअप वैन में भी आग लगाई गई। सावर और अशुलिया में फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ हुई और हेमायतपुर में एक गारमेंट फैक्ट्री के सिक्योरिटी बूथ में आग लगा दी गई। इन घटनाओं की वजह से ढाका-तंगैल और ढाका-अरिचा हाईवे पर ट्रैफिक लंबे समय तक रुक गया।

2 नवंबर को भी विरोध जारी रहा। डेली स्टार के अनुसार पुलिस ने मीरपुर में मज़दूरों को तितर-बितर किया, जबकि गाजीपुर में ढाका-तंगैल हाईवे पर फिर नाकाबंदी हुई। हालात संभालने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की दस प्लाटून जिले में तैनात की गई हैं।

फैक्ट्रियों और मजदूरों पर असर हो हंगामा और अशांति के कारण कपड़ा उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के हवाले से बीबीसी बांग्ला ने बताया कि गाजीपुर, सावर-अशुलिया, ढाका और उत्तरा इलाकों में कम से कम 529 फैक्ट्रियों ने वीकेंड पर छुट्टी घोषित कर दी। इससे 9 लाख 87 हजार 190 मज़दूर अपने काम की जगह से चले गए। सोमवार को कुछ फैक्ट्रियां फिर खुल गईं, लेकिन अशांति जारी रहने के कारण मालिकों को पूरा यकीन नहीं है कि उत्पादन सामान्य हो पाएगा।

यहां आपको बता दें कि बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें करीब 40 लाख लोग काम करते हैं। देश की कुल निर्यात कमाई का 80 प्रतिशत और जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत इसी सेक्टर से आता है। शेख हसीना के शासनकाल में यह उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा था।

मजदूरों की क्या मांग? बताया जा रहा है कि विरोध का मुख्य कारण ज्यादा वेतन की मांग है। डेली स्टार के मुताबिक मजदूर न्यूनतम वेतन 12500 टका से बढ़ाकर 30000 टका करना चाहते हैं। यह मौजूदा रकम से दोगुने से भी ज्यादा है। खाने-पीने, रहने, आने-जाने और इलाज के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी खरीदने की ताकत घट गई है।

बता दें कि आखिरी बार दिसंबर 2023 में न्यूनतम वेतन 8000 टका से बढ़ाकर 12,500 टका किया गया था। कई मजदूरों को महीने में 19,000 से 20,000 टका कमाने के लिए 16 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ रही है, जो परिवार का खर्च चलाने के लिए मुश्किल से काफी है। यह मांग लंबे समय से चल रही आर्थिक मंदी के बीच आई है। विश्व बैंक ने 2025-26 और 2026-27 दोनों वर्षों में बांग्लादेश की जीडीपी वृद्धि सिर्फ 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह कोविड वाले साल 2020 के बाद सबसे धीमी गति है।

दूसरी ओर कुछ उद्योगपति कह रहे हैं कि वेतन इतना बढ़ाने से कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। बांग्लादेश निटवेअर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (BKMEA) के अध्यक्ष ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि 2013 से 2023 तक तीन चरणों में वेतन बढ़ाया गया है। अगर अब एकदम 30000 टका कर दिया जाए तो कई मालिक इतना देने की स्थिति में नहीं होंगे।

क्या है सरकार का रुख वहीं, बांग्लादेश के श्रम मंत्री अरिफुल हक चौधरी ने न्यूनतम वेतन बोर्ड बनाने की घोषणा की और मजदूरों से काम पर लौटने की अपील की। बोर्ड में मालिक, मजदूर और स्वतंत्र सदस्य शामिल होंगे। लेकिन प्रदर्शन जारी हैं। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया कि सीमा पार से लोग और अवामी लीग से जुड़े लोग मजदूरों को भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ फैक्ट्री मालिक भी इसमें शामिल हैं। श्रम मंत्री ने भी अवामी लीग पर दिसंबर में हसीना की वापसी को ध्यान में रखकर अशांति फैलाने का आरोप लगाया।