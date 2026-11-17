पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर दोनों को इस लिस्ट में टॉप पर जगह मिली है। वहीं सूची में भारत के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के नाम भी हैं। ओवैसी इन्हीं में से एक हैं।

भारत में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाली एक लिस्ट में आया है। इस लिस्ट में जहां शरीफ और मुनीर टॉप पर हैं, तो वहीं ओवैसी ने टॉप 500 लोगों की सूची में जगह बनाई है। लिस्ट में कुछ और भारतीय भी हैं।

दरअसल हाल ही में दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिमों की एक लिस्ट जारी की गई है। यह लिस्ट जॉर्डन बेस्ड एक संस्थान 'रॉयल इस्लामिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेंटर' (RISSC) ने जारी की है। लिस्ट हर साल जारी की जाती है। अब 2027 की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर और शहबाज शरीफ तीन अन्य नेताओं के साथ संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन पर हैं। इस लिस्ट के टॉप-50 में भारत से भी एक नाम शामिल है। यह नाम है जमीयत उलेमा-ए-हिंद (JUH) के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी। हालांकि पिछले साल के मुकाबले मदनी की रैंकिंग 2 पायदान गिर गई है, फिर भी वे लिस्ट में 18वें स्थान पर हैं।

और किन्हें मिली जगह? लिस्ट में शहबाज शरीफ और मुनीर को पहले स्थान पर जगह मिलने की वजह मक्का समझौता है। उनके अलावा ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को दूसरे स्थान पर जगह मिली है। वहीं तीसरे स्थान पर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और कतर के अमीर शेख तमीम चौथे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी 7वें और यमन के हूती नेता अब्दुल-मलिक अल-हूती 17वें स्थान पर हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा, सीरिया के अहमद अल-शरा और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी टॉप-50 में शामिल हैं।