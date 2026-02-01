Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़5 year old boy arrested by IEC agents in Minnesota was released after judge ordered
बच्चे की मासूमियत वाली फोटो से हिला अमेरिका, अब कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

बच्चे की मासूमियत वाली फोटो से हिला अमेरिका, अब कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

संक्षेप:

पांच वर्षीय लियाम कोनेजो रामोस और उनके पिता को, जिन्हें मिनेसोटा में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और टेक्सास के एक ICE सुविधा केंद्र में रखा गया था। हालांकि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया।

Feb 01, 2026 10:59 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक छोटे प्रीस्कूल बच्चे की मासूम तस्वीर ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। 5 साल के लियाम कोनेजो रामोस अपनी नीली खरगोश वाली टोपी और स्पाइडर-मैन बैकपैक में स्कूल से घर लौटते हुए मिनेसोटा के मिनियापोलिस उपनगर में ICE अधिकारियों की गिरफ्त में आ गया था। उसके पिता एड्रियन कोनेजो एरियास के साथ उन्हें 1300 मील दूर टेक्सास के डिले परिवार हिरासत केंद्र में ले जाया गया। बच्चे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ट्रंप प्रशासन की आव्रजन कार्रवाई पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल, 5 वर्षीय लियाम कोनेजो रामोस और उनके पिता को, जिन्हें मिनेसोटा में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और टेक्सास के एक ICE सुविधा केंद्र में रखा गया था। हालांकि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया । टेक्सास के प्रतिनिधि जोकिन कास्त्रो के कार्यालय के अनुसार, दोनों अब मिनेसोटा लौट आए हैं। उन्हें 20 जनवरी को मिनियापोलिस के एक उपनगर में हिरासत में लिया गया था और टेक्सास के डिले स्थित हिरासत केंद्र में ले जाया गया था।

डेमोक्रेटिक सांसद की प्रवक्ता कैथरीन श्नाइडर ने पुष्टि की कि दोनों घर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि कास्त्रो ने शनिवार रात को उन्हें डिले से लेने गए और रविवार को उन्हें मिनेसोटा स्थित उनके घर तक पहुंचाया।

पड़ोसियों और स्कूल अधिकारियों का कहना है कि संघीय आव्रजन अधिकारियों ने उस छोटे बच्चे को 'चारा' (बैर) बनाकर उसके घर का दरवाजा खटखटाने को कहा ताकि उसकी मां दरवाजा खोल दे। हालांकि, गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने घटनाक्रम के इस विवरण को 'पूरी तरह झूठ' बताया है। विभाग का दावा है कि पिता पैदल भाग गए और बच्चे को घर के ड्राइववे में खड़ी एक चालू गाड़ी में छोड़ दिया।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।