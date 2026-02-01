बच्चे की मासूमियत वाली फोटो से हिला अमेरिका, अब कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

संक्षेप: पांच वर्षीय लियाम कोनेजो रामोस और उनके पिता को, जिन्हें मिनेसोटा में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और टेक्सास के एक ICE सुविधा केंद्र में रखा गया था। हालांकि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया।

एक छोटे प्रीस्कूल बच्चे की मासूम तस्वीर ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। 5 साल के लियाम कोनेजो रामोस अपनी नीली खरगोश वाली टोपी और स्पाइडर-मैन बैकपैक में स्कूल से घर लौटते हुए मिनेसोटा के मिनियापोलिस उपनगर में ICE अधिकारियों की गिरफ्त में आ गया था। उसके पिता एड्रियन कोनेजो एरियास के साथ उन्हें 1300 मील दूर टेक्सास के डिले परिवार हिरासत केंद्र में ले जाया गया। बच्चे की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ट्रंप प्रशासन की आव्रजन कार्रवाई पर भारी आक्रोश पैदा कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दरअसल, 5 वर्षीय लियाम कोनेजो रामोस और उनके पिता को, जिन्हें मिनेसोटा में आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था और टेक्सास के एक ICE सुविधा केंद्र में रखा गया था। हालांकि 31 जनवरी को कोर्ट के आदेश के बाद उसे रिहा कर दिया गया । टेक्सास के प्रतिनिधि जोकिन कास्त्रो के कार्यालय के अनुसार, दोनों अब मिनेसोटा लौट आए हैं। उन्हें 20 जनवरी को मिनियापोलिस के एक उपनगर में हिरासत में लिया गया था और टेक्सास के डिले स्थित हिरासत केंद्र में ले जाया गया था।

डेमोक्रेटिक सांसद की प्रवक्ता कैथरीन श्नाइडर ने पुष्टि की कि दोनों घर पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि कास्त्रो ने शनिवार रात को उन्हें डिले से लेने गए और रविवार को उन्हें मिनेसोटा स्थित उनके घर तक पहुंचाया।